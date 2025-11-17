El precio medio del alquiler en Jerez se dispara un 18,7% en un año

El precio de la vivienda en alquiler en Jerez de la Frontera aumentó un 18,7% en el mes de octubre en su variación interanual, según un estudio elaborado por el portal inmobiliario Fotocasa.

El citado informe cifra en un 5,6% la variación mensual en el precio medio del alquller por lo que el importe del metro cuadrado en el último mes fue de 10,48 euros.

La subida interanual del 18,7% registrado en la ciudad de Jerez es la cuarta más alta de los municipios andaluces tras las anotadas en Armilla (Granada) con el 20%, Conil (Cádiz) con el 19,4% y Úbeda (Jaén) con el 19,3%. Tras Jerez en el quinto puesto se quedó Fuengirola (Málaga) con el 18,6%.

Precios por provincias andaluzas

El orden de las provincias con los incrementos interanuales es: Sevilla (11,2%), Jaén (10,8%), Cádiz (9,4%), Huelva (8,6%), Málaga (7,2%), Granada (6,6%), Córdoba (5,3%) y Almería (2,6%).

Las provincias con precios de mayor a menor son: Málaga con 15,85 €/m2 al mes, Sevilla con 12,94 €/m2 al mes, Cádiz con 10,74 €/m2 al mes, Huelva con 10,69 €/m2 al mes, Granada con 10,11 €/m2 al mes, Almería con 8,97 €/m2 al mes, Córdoba con 8,54 €/m2 al mes y Jaén con 6,26 €/m2 al mes.

Precios por comunidades autónomas

En cuanto al ranking de Comunidades Autónomas (CC.AA.) con el precio de la vivienda más caras para alquilar una vivienda en España, las cuatro con precios superiores a los 15,00 €/m2 al mes son: Madrid con 21,28 €/m2 al mes, Cataluña con 20,12 €/m2 al mes, Baleares con 19,04 €/m2 al mes y País Vasco con 17,43 €/m2 al mes. Le siguen, Canarias con 14,96 €/m2 al mes, Comunitat Valenciana con 13,51 €/m2 al mes, Navarra con 12,62 €/m2 al mes, Cantabria con 11,89 €/m2 al mes, Asturias con 11,65 €/m2 al mes, Andalucía con 11,43 €/m2 al mes, Aragón con 11,15 €/m2 al mes, La Rioja con 9,87 €/m2 al mes, Galicia con 9,86 €/m2 al mes, Región de Murcia con 9,79 €/m2 al mes, Castilla y León con 9,64 €/m2 al mes, Castilla-La Mancha con 8,40 €/m2 al mes y Extremadura con 7,33 €/m2 al mes.

"El precio del alquiler alcanza máximos históricos"

“El precio del alquiler alcanza máximos históricos en todas las comunidades autónomas al mismo tiempo. Nunca los inquilinos se habían enfrentado a niveles tan elevados. Sin embargo, tras tres años consecutivos de subidas récord, empieza a vislumbrarse un cambio de tendencia. Por primera vez, el mercado muestra una evolución a dos velocidades: mientras las capitales más tensionadas comienzan a moderar su crecimiento por debajo del 10% son ahora las zonas rurales o menos pobladas, que todavía tienen un mayor margen de recorrido, las que registran incrementos de dos dígitos. Esta dinámica sugiere que el precio del alquiler podría estar cerca de su punto de inflexión. La dificultad creciente de acceso a la vivienda estaría limitando el margen de nuevas subidas, lo que podría traducirse en un avance más contenido tras más de tres años de fuertes aumentos”, explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.