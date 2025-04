Premios y mención especial a la jerezana Escuela de Música y Danza 'Belén Fernández'

Alumnos de la jerezana Escuela de Música y Danza 'Belén Fernández' han regresado del XVII Concurso de Danza 'Ciudad de Torrelavega' con mumerosos premios y becas, así como la mención especial que ha recibido este centro a su trayectoria en el concurso, al que acude desde hace más de 20 años. "Nos hemos vuelto a casa con muy buen sabor de boca. Después de haber llegado a la final con cuatro de los cinco alumnos presentados, no sólo defendieron muy bien sus respectivas variaciones, sino que se han sido reconocidos con varias becas de estancias en diversos conservatorios de danza y cursos de verano de élite. Además, nuestro alumno Gonzalo Toledo se alzó con la tercera posición y la escuela recibió una mención especial por su trayectoria en el concurso. A este no hemos dejado de asistir desde que hace 24 años dos de alumnas se lanzaron en esa gran aventura cruzando toda España para ver de qué iba todo esto. Dos años después, Belén Fernández se unió y no ha dejado de insistir hasta que poco a poco ha ido consiguiendo que sus alumnos sean dignos de estos reconocimientos. Belén se subió a recoger ese diploma que tanto se merece por todo el esfuerzo y trabajo que dedica a sus alumnos", apuntan desde la Escuela en sus redes sociales.

Belén Fernández, a la derecha, recoge su mención especial.

Clasificación

Gonzalo Toledo Morillo:

* Beca Ballet Ruso Barcelona curso de verano.

* ⁠Estancia 1 semana en la Escuela Profesional de Danza Ana Laguna, Burgos.

* ⁠Beca curso de verano Estudio de Danza María de Ávila.

* ⁠Beca Coimbra Dance Stage CPS.

* ⁠Beca Programa de Verano Corella Danza.

* ⁠3er premio categoría juvenil.

Cristina Mena Cobo:

* Beca Ballet Ruso Barcelona curso de verano.

* ⁠Estancia 1 semana en la Escuela Profesional de Danza Ana Laguna, Burgos.

* ⁠Beca Coimbra Dance Stage CPS.

* ⁠Beca Alba Martínez Academy para el curso de verano.

Gabino Gañán Núñez:

* Estancia 1 semana en la Escuela Profesional de Danza Ana Laguna, Burgos.

* ⁠⁠Beca Alba Martínez Academy para el curso de verano.

Maiqi Fu:

* Beca Coimbra Dance Stage CPS.

Para los cuatro finalistas, beca para el Workshop International Advance Ballet Master en el Palau de les Arts de Valencia.