Los premios Woman Andalucía reconocen a la científica jerezana María Rosa Durán

Los I Premios Woman Andalucía han reconocido a la científica jerezana María Rosa Durán, por su excelente trayectoria profesional y su incalculable aportación en la investigación contra el cáncer. La sede de la Fundación Cajasol, en Sevilla, acogió el pasado jueves la gala para rendir así homenaje al talento y la excelencia de ocho mujeres que destacan como referentes en sus respectivos ámbitos profesionales.

“La verdad es que al principio no me lo creía, me daba un poquito de vértigo. Se ha premiado a mujeres en distintas categorías, y que se reconozca también el trabajo de las mujeres científicas e investigadoras, que parece que está más silenciado, es maravilloso. La verdad es que estoy súper contenta porque puede despertar inquietudes en otras niñas a través de una revista tan importante como Woman”, subraya Durán.

La científica pone en valor que el altavoz de estos premios puede “fomentar que alumnas, que investigadoras, sigan este camino. Y también va a aportar más visibilidad para que la gente tome conciencia de que la investigación es necesaria para avanzar y que hay que apoyar a estos proyectos interdisciplinares. Hay que apostar en crear estas unidades en los hospitales para avanzar más rápido”.

Durán es investigadora responsable del grupo de investigación Mathematical Medicine del Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz, es coinvestigadora responsable del grupo de investigación ‘Mathematical Oncology Laboratory’ y también es responsable del grupo de investigación FOM-2013 de la Universidad de Cádiz.

Si fuera poco, es la investigadora principal de 4 proyectos de investigación en cáncer infantil y colabora en 6 proyectos nacionales e internacionales en el campo de la oncología matemática. Además, es divulgadora, participa en muchos proyectos con el objetivo de hacer llegar la ciencia a los más pequeños y visibilizar la figura de las mujeres científicas.

Junto a Cristina Blázquez, lanzó ‘Recaída 0: Matemáticas contra la leucemia infantil’, un proyecto que persigue predecir la existencia de posibles recaídas y con ello llegar a conseguir la remisión completa de la enfermedad. “Estos premios van a ser un altavoz para poder dar esa llamada de atención, tanto a la Administración como a toda la sociedad, de que hay que confiar y de que aquí en España se hace ciencia de verdad”, remarca.

Matemáticas contra la leucemia infantil

La inquietud de la científica por la aplicación de las matemáticas a la lucha contra el cáncer surgió a raíz de su tesis, en la que desarrolló modelos de resistencia al cáncer de pulmón bajo la tutela del Laboratorio de Oncología Matemática (MöLAB), del Instituto de Matemática Aplicada a la Ciencia y la Ingeniería de la Universidad de Castilla- La Mancha.

Terminada la tesis, diversas circunstancias personales le llevaron a conocer a la hematóloga Cristina Blázquez, responsable de Hematología Pediátrica del Hospital de Jerez y los problemas a los que se enfrentan los hematólogos con niños tratados por una leucemia linfoblástica aguda que sufren recaídas, en muchos casos con el peor desenlace.

“El proyecto está ahora mismo avanzando. Hay más hospitales que se han unido para poder validar nuevos algoritmos que tenemos en mente, ya no solo en el diagnóstico inicial, sino en los días clave de tratamiento de la leucemia, el día +33, el día +78. Estamos también iniciando un proyecto para analizar los datos de los niños que han sido trasplantados de médula con el Hospital Niño Jesús. Hay muchísimo trabajo y muchísimas ganas de continuar presentándonos a nuevas convocatorias para que no se nos acabe la financiación”, subraya.

Durán espera que “consigamos esos proyectos y de la mano de los mejores hospitales de España, como siempre, sobre todo el Hospital Niño Jesús con el doctor Manuel Ramírez Orellana, podamos seguir avanzando poquito a poco, que es como se hace la ciencia”.

Pero el gran problema de la investigación es la financiación: “Te acuestas cada día con la preocupación de mantener los proyectos de investigación en España. Es estar constantemente buscando convocatorias y que cuando un proyecto se acabe, comience otro. ¡Pero estamos avanzando tanto! Y hay muchos grupos que quieren colaborar con nosotros, ya no solo en cáncer infantil, sino en otros tipos de cáncer u otros tipos de problemas médicos, como es en el caso del área de Oncología del Hospital de Jerez”.

“Necesitamos tener más investigadores, porque tenemos un compromiso con la sociedad en el cáncer infantil, pero también queremos aportar nuestras herramientas en otros tipos de cáncer. Hay que buscar más financiación y hay que visibilizar que los equipos interdisciplinares, multidisciplinares, son el futuro. Ya se dan en Estados Unidos y en otros países, y deseamos que en un futuro en Jerez, en nuestra tierra, llegue esa primera unidad”, remarca la investigadora.