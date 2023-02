Cinco años de la revolución 'Recaída 0': las matemáticas contra la leucemia infantil

Hace cinco años las matemáticas se pusieron al servicio de la salud. Algoritmos, matrices, cálculos, probabilidad... todo se enfocó en buscar una mejor calidad de vida para los niños enfermos de cáncer. ¿Ciencia ficción? No. Trabajo, profesionalidad y mucha vocación se dieron la mano gracias a un equipo liderado por María Rosa Durán y Cristina Blázquez. Así comenzó a andar el proyecto 'Recaída 0: Matemáticas contra la leucemia infantil’.

"Estaba con mi tesis centrada en modelos matemáticos aplicados a la dinámica tumoral cuando conocí a Cristina, que trataba cáncer líquidos y no sólidos como a lo que estaba acostumbrada", recuerda Durán. Su inquietud por la aplicación de las matemáticas a la lucha contra el cáncer surgió a raíz de su tesis, en la que desarrolló modelos de resistencia al cáncer de pulmón bajo la tutela del Laboratorio de Oncología Matemática (MöLAB), del Instituto de Matemática Aplicada a la Ciencia y la Ingeniería de la Universidad de Castilla- La Mancha. Terminada la tesis, diversas circunstancias personales le llevaron a conocer a la hematóloga Cristina Blázquez, responsable de Hematología Pediátrica del hospital de Jerez y los problemas a los que se enfrentan los hematólogos con niños tratados por una leucemia linfoblástica aguda que sufren recaídas, en muchos casos con el peor desenlace.

La conexión entre la experta en matemáticas y la responsable de Hematología en aquel momento fue inmediata. "Nos pusimos juntas a estudiar en huecos de las agendas, me iba al laboratorio para ver cómo podíamos ayudar", relata la doctora en Matemáticas.

El proyecto 'Recaída 0: Matemáticas contra la leucemia infantil' está coordinado por la profesora María Rosa Durán, perteneciente al grupo de investigación FQM-201: Teoría de Bifurcaciones y Sistemas Dinámicos de la UCA. Se centra en mejorar la clasificación de riesgo de pacientes de leucemias linfoblásticas agudas por medio de algoritmos matemáticos, para así anticipar las resistencias a los tratamientos y evitar las recaídas. Además, los investigadores trabajan en diseñar estrategias terapéuticas óptimas que curen a más pacientes y/o reduzcan la toxicidad de los tratamientos.

Este novedoso y singular proyecto podría poner sobre la mesa nuevos patrones que serían capaces de predecir la existencia de posibles recaídas y con ello llegar a conseguir la remisión completa de la enfermedad.

"Me pareció alucinante lo que hacía María. Ellos necesitaban la pregunta y yo la tenía: ¿Por qué recae el 20% de los niños con leucemia? Así que empezamos a estudiar la enfermedad con los matemáticos. Vieron el potencial que no estaba explotado con todo el tema del diagnóstico nuestro, que era una matriz de datos increíble", cuenta Blázquez. "Yo no veía números pero ellos sí y nos pusimos serios a trabajar", añade la hematóloga, quien reconoce que "al principio no nos daban los proyectos, pero María dio con ‘Precipita’".

‘Precipita’ es una plataforma de crowdfunding de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, especializada en promover la financiación colectiva de la ciencia. En 48 horas en esta plataforma, ‘Recaída 0’ consiguió 10.000 visitas. "Recuerdo que cuando María me dijo lo del crowdfunding le pregunté ¿qué estás diciendo? ¿Qué has comido hoy? -recuerda entre risas-. Me dijo que macarrones -vuelve a reír-. Desde entonces cada vez que me dice una locura le pregunto si ha comido macarrones", declara Blázquez.

Para comenzar a levantar el proyecto necesitaban 3.000 euros. En tres meses consiguieron casi 86.000. "Batimos el récord de recaudación de la plataforma, todo el mundo se volcó con 'Recaída 0'. Recuerdo que vino un familiar de un paciente de cáncer que había muerto. Me dijo que el señor había dicho que el dinero que tenía quería que se donara a un proyecto de salud y decidieron que era el nuestro. Fue increíble. Los colegios recaudaron tapones para donarlos, se hicieron marchas solidarias, se vendieron miles de pulseras, las familias de los niños se involucraron de una forma increíble, asociaciones como AMMA también... Recaudamos muchísimo, fue muy grande, me emociona recordarlo", cuenta la hematóloga.

La revolución de 'Recaída 0' también atrajo el respaldo de la Asociación Pablo Ugarte, que se dedica exclusivamente a la lucha contra el cáncer infantil. Un plus para avanzar en la investigación. La Fundación Sandra Ibarra también le ha dado difusión y recibió el premio Ciudad de Jerez a la Iniciativa, entre otros reconocimientos. "No me imaginaba llegar a donde hemos llegado, aunque aún queda camino. Cuando una empieza a investigar sabe la pregunta, tiene los datos, pero en la ciencia no sabemos si lo vamos a conseguir. Hay un poco de incertidumbre pero hay muchas ganas. Es un camino muy difícil de abrir pero estamos ante un tema tan especial como es el cáncer infantil que todo el mundo te abre las puertas. Nos sentimos muy privilegiados de poder trabajar con personas muy importantes a nivel nacional", subraya Durán.

"A día de hoy estamos super contentos porque hemos logrado avanzar, encontrar algoritmos que pueden identificar en el diagnóstico inicial la probabilidad alta de recaída y eso permite adaptar el tratamiento. También hemos empezado a trabajar con la inmunoterapia y no encontramos en un momento en el que estamos muy respaldados en la sociedad de hematólogos pediátricos y oncólogos", agradece la matemática, quien añade que "estamos a tope en la recogida de nuevos datos de niños para poder llevarlo a la clínica. Cuanto mejor sea el algoritmo, mejores resultados".

Salvador Chulián, Álvaro Martínez, Ana Niño, María Rosa Durán, Cristina Blázquez, Juan Francisco Rodríguez y Eva Gálvez son los nombres del equipo de 'Recaída 0' en la provincia. "Además de todo el avance que hemos ido consiguiendo, me gusta también pensar que hemos conseguido visualizar el problema de la investigación del cáncer infantil. Toda ayuda es poca y todo avance un logro", subraya Blázquez.

Objetivo: evitar recaídas

El equipo de 'Recaída 0' busca identificar nuevos biomarcadores pronósticos, de respuesta y/o resistencia a los tratamientos usando todos los datos obtenidos del diagnóstico integrado, especialmente en la citometría de flujo. Esta prueba de rutina permite conocer la expresión molecular en la superficie de cada célula tumoral (de la muestra de hasta 106 células) y caracterizar el perfil inmunofenotípico de las células leucémicas.

De la enorme cantidad de información que proporciona esta prueba sólo se utiliza una pequeña parte para identificar el fenotipo del clon mayoritario, “pero se podría usar para buscar patrones de clones minoritarios que puedan estar relacionados con una posible resistencia al tratamiento. Hay que tener en cuenta que en el primer diagnóstico se suele encontrar el clon mayoritario, es decir, el conjunto de células malignas que provocan la leucemia, pero a veces suele haber un conjunto de células, que sería el clon minoritario, que no se detecta en el diagnóstico y suelen estar escondidas y que aparecen al cabo de unos años provocando la recaída”, declara Durán.

En esta investigación revisan los factores que afectan al diagnóstico y a la clasificación de las leucemias agudas y todos los datos útiles que les aporte el seguimiento de la enfermedad mínima residual. Esto tiene el potencial de ir mucho más allá de las proyecciones bidimensionales que se utilizan actualmente para interpretar los datos. Además, esta información está disponible longitudinalmente en tiempo con lo cual se dispondrá también de las evoluciones temporales de estos nuevos biomarcadores, incrementando la información disponible con potencial utilidad clínica.