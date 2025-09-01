Preparan los pasos de peatones de Jerez para la vuelta al cole: "Con el objetivo de dotar a estos entornos de mayores niveles de seguridad"

El Ayuntamiento de Jerez, a través de la Tenencia de alcaldía de Servicios Públicos, dirigida por Jaime Espinar, y concretamente, mediante el Servicio de Movilidad, ha comenzado la campaña de repintado de pasos de peatones en las proximidades de los centros educativos. Estos trabajos se realizan anualmente y están planteados de manera previa al inicio del curso académico con el objetivo de dotar a estos entornos de mayores niveles de seguridad vial y visibilidad en momentos en los que aumenta, de manera significativa, el movimiento de peatones y tráfico rodado con motivo de la vuelta al colegio y a la actividad rutinaria. Hay que recordar que las clases de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial empezarán el 10 de septiembre.

Ya se han acometido trabajos en las calles Porvera, Circo, Zaragoza y Clavel así como en la plaza Monti y en la barriada de San Telmo.

El área de Movilidad continúa también con el repintado de la señalización horizontal según el calendario, en respuesta a las necesidades de la ciudad y en cumplimiento de su servicio público. Entre los meses de marzo y octubre es cuando tienen lugar este tipo de actuaciones centradas en la renovación de la señalética horizontal, acción que se ejecuta cada año en el marco de la ‘Campaña de Seguridad Vial y Movilidad’ que pone en marcha el Gobierno local para reforzar las medidas preventivas y mejorar la seguridad en el tráfico rodado y de peatones. Se trata de actuaciones que se llevan a cabo en horario de noche para no afectar al tráfico diurno.

Igualmente, hay que recordar que, además de estos trabajos de repintado de los pasos de peatones, el área de Medio Ambiente, ha intensificado las labores de desbroce en los centros escolares, siguiendo una planificación específica que tiene como finalidad que los centros educativos estén a punto. Después de una primavera especialmente lluviosa y un verano con temperaturas muy altas, estas labores de desbroce eran muy necesarias para garantizar la seguridad y la salubridad en los centros. Las labores se están llevando a cabo tanto en colegios de la zona urbana como rural.

El operativo que desempeña todas estas acciones está coordinado con las empresas concesionarias INGESAN y UNEI.