Presentación en Jerez de 'Probablemente pensarás que esta canción habla de ti'

La sala 'ArteaDiario' de Diario de Jerez acogió este viernes la presentación del libro 'Probablemente pensarás que esta canción habla de ti' (Silex) de Juan Carlos León. El autor estuvo acompañado por el periodista Pedro Ingelmo, con quien mantuvo una charla sobre el proceso de elaboración de la obra. Además, 'Revolución Heliotropo', fijos en las presentaciones de Juan Carlos León, interpretaron algunas de las canciones que forman parte del ensayo.

Presentación de 'Probablemente pensarás que esta canción habla de ti'

Partiendo de una frase del estribillo de una de las canciones-dardo más conocidas, 'You’re So Vain', de Carly Simon, Juan Carlos Léon hace en su nuevo libro, Probablemente pensarás que esta canción habla de ti (Silex), una disección de 32 canciones en las que su compositor arremete contra alguna persona de su entorno, por lo general compañeros de profesión, mánagers, jefes de discográfica y periodistas, sin dejar de lado ataques contra parejas sentimentales e incluso miembros de la propia familia.