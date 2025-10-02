El presidente de una asociación con sede en Jerez, entre los miembros de la flotilla detenidos por Israel: "Es un secuestro"

El sindicato CNT Jerez y la asociación Derechos Humanos y Protección de Inmigrantes y Refugiados (DHPIR) en Jerez denuncian el secuestro de Aziz Rhali, presidente de la asociación jerezana de reciente constitución, con sede en la ciudad jerezana, denominada Foro Mediterráneo por los Derechos Humanos. Se trata de un foro permanente en el que participan personas de Marruecos, Túnez o Argelia, del Mediterráneo y el mundo árabe para celebrar encuentros mixtos. En una de las últimas imágenes de Aziz Rhali en la flotilla que transportaba ayuda humanitaria hacia Gaza antes de ser interceptados y detenidos por Israel, muestra las palamas de sus manos con una 'f' y una 'p' pintada en las palmas de las manos (Free Palestine).

Desde CNT Jerez han denunciado en su perfil de redes sociales lo que consideran un secuestro. "El barco Dir Yassine (Mali) ha sido interceptado por Israel de forma ilegal y han secuestrado a nuestro amigo Aziz Rhali y sus compañeros de embarcación. Exigimos la liberación inmediata", posteaba.

Francisco Cuevas, activista de jerezano y miembro del sindicato CNT, asegura que Rhali "es un amigo que visita nos visita con frecuencia". "Desde el primer momento se embarcó en esta flotilla que salió desde Túnez y hemos estado en contacto continuo con por mensajes de Whatsapp y videollamadas. Su barco, el Dir Yassin, es uno de los secuestrados la pasada noche. Cuando los interceptaron lanzaron los dispositivos móviles por seguridad. En los últimos mensajes de sus redes sociales aseguraba que iniciaría una huelga de hambre hasta que no lo liberaran a él y a sus compañeros", explica Cuevas.

Cacerolada en Jerez reclamando la liberación de la flotilla que viaja a Gaza / Manuel Aranda

Preguntamos al activista jerezano y amigo de Aziz Rhali qué puede hacer Jerez ante tales acontecimientos y lo tiene claro: "Movilizarse no sólo por él, sino por todos los compañeros de la flotilla. Han sido injustamente secuestrados porque para nosotros es un secuestro, entre los cuales se encuentran varios españoles".

Eso han hecho decenas de jerezanos y jerezanas en la tarde del jueves, 2 de octubre, en una cacerolada que dio comienzo a las 19:00 horas en la plaza del Arenal. Lo hicieron para protestar por las operaciones que Israel lleva a cabo interceptando a casi todos los barcos de la Global Sumud Flotilla que llevan ayuda humanitaria a la población gazatí.

Desde la asociación DHPIR de Jerez se han puesto en contacto con Diario de Jerez para informar sobre el arresto de quien "hasta hace poco ha sido el presidente de la Asociación Marroquí de Derechos, la mayor ONG de Marruecos". Abdeslam Bouaiouida, presidente de DHPIR, destaca la notoriedad y el activismo de Aziz Rhali, activista muy conocido internacionalmente, doctor en farmacia, presidente de la federación internacional de asociaciones por los derechos humanos estuvo como voluntario en Gaza atendiendo en hospitales, y miembro de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ésta última "lo envió a la guerra de Irak en 2003 y a otras como la guerra del Líbano para el envío de medicamentos", cuenta Bouaiouida. Además, tiene apadrinado desde hace años a tres niños palestinos.