El presidente del Consejo Regulador solicita al Ayuntamiento el expediente de las inspecciones al parque eólico El Barroso

El presidente del Consejo Regulador, César Saldaña, se ha mostrado indignado por lo que considera una falta de respeto del Ayuntamiento tanto hacia la institución a que preside como a su persona al enterarse por la prensa de las inspecciones realizadas por Urbanismo de las obras del parque eólico El Barroso que él mismo solicitó formalmente en el pleno municipal de marzo.

"El Consejo Regulador no tiene constancia oficial de nada, de lo que han hecho o de lo que no han hecho, de lo que han inspeccionado y de lo que no para decir que Saldaña no tiene razón", ha criticado el presidente del vino, muy molesto por la falta de respuesta del Ayuntamiento acerca de unas inspecciones que "no nos han comunicado como cabía esperar".

Saldaña ha anunciado que solicitará al Ayuntamiento el expediente completo de las inspecciones para conocer su contenido, del que apenas ofrece detalles el gobierno local en la nota de prensa publicada este medio día.

El responsable institucional del vino considera que el gobierno local "se contradice" en su comunicado, que de un lado da a entender que "no dije la verdad" en el pleno sobre los incumplimientos de las obras del parque pero, de otro, "admite que algo de razón tenía".

"La nota es absolutamente contradictoria porque no me da la razón, pero sí me la da", ha explicado Saldaña, quien ha lamentado igualmente que el gobierno local haya esperado al Miércoles Santo, la víspera del puente de Semana Santa, para hacer pública la nota de prensa una semana después de la última inspección y sin informar previamente a los interesados sobre la actuación realizada, que el Consejo Regulador analizará con sus servicios jurídicos y asesores a partir del próximo lunes.

"No me muevo por notas de prensa, sino por comunicaciones como yo hice en el pleno y como cabía esperar que respondiera el Ayuntamiento, que ha tenido más de dos semanas desde que intervine en el pleno", ha añadido Saldaña.