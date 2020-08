El Ayuntamiento no podrá gastar 8,5 millones del presupuesto por orden de Hacienda

Finalmente, serán unos 8,5 millones de euros los que el gobierno municipal tendrá que dejar de utilizar, al menos temporalmente, del presupuesto de este año, que aún está pendiente de aprobarse, a tenor de las exigencias impuestas por el Ministerio de Hacienda para dar su visto bueno a la previsión contable. Este importe, declarado no disponible, no se podrá utilizar hasta, al menos, 2021 o una vez se cumplan las previsiones de ingresos en lo que queda de año.

Ahora bien, la delegada de Economía, Laura Álvarez volvió a insistir en que esta disminución en los ingresos no afectará “en absoluto” al desarrollo presupuestario de este año. Para ello detalló las partidas que se quedarán en cuarentena en lo que queda de ejercicio, una propuesta que será abordada en un pleno previsto para la mañana de este jueves.

Según los datos apuntados por la edil, el mayor importe (unos 4,8 millones) que se dejará en suspensión está vinculado al capítulo de inversiones. Álvarez comentó que estas partidas corresponden a las aportaciones que tiene que hacer al Ayuntamiento a diversas actuaciones que están financiadas mayormente por fondos europeos. El ejecutivo entiende que, a las alturas del año en la que finalmente se aprobará el presupuesto no podrán ejecutarse en este año, de ahí que se pueda dejar como no disponible la asignación económica.

Ahora bien, asegura que en estos meses se realizarán las tramitaciones administrativas necesarias (como la redacción de los proyectos o la licitación) para que las inversiones puedan realizarse a lo largo del año próximo, momento en el que los créditos ya estarán disponibles de nuevo.

Por otro lado, también se declararán no disponible unos 2,5 millones de euros del capítulo de personal que están asignados fundamentalmente a una oferta de empleo del Ayuntamiento que se convocará este año. Esta se llevará a cabo, pero, dado que las contrataciones de personal no serán hasta mediados del año próximo, se dejará el importe en suspenso para utilizarlo el año próximo. Tampoco será necesaria otra partida de gastos de personal asignadas a laborales indefinidos debido a una serie de jubilaciones.

Finalmente, se cae del presupuesto los gastos vinculados al alumbrado y al montaje de casetas de la Feria del Caballo (unos 1,2 millones), una fiesta que no ha podido celebrarse debido a la pandemia.

La determinación de no poder contar con 8,5 millones de euros del presupuesto viene establecida por el Ministerio de Hacienda, que considera que la previsión de este importe no está justificada ya que no hay garantías de que el Ayuntamiento pueda cobrarlos, de ahí que obligue a que no puedan gastarse para no incurrir en déficit presupuestario. Las dudas puestas por el Ministerio de Hacienda se centran en las previsiones marcadas para el IBI rústico, los ingresos patrimoniales y los precios públicos.

La delegada de Economía reiteró que se continúa trabajando para tener “lo antes posible” el presupuesto listo para poder llevarlo a pleno ya que “la ciudad lo necesita”. Días atrás, la alcaldesa, Mamen Sánchez, señaló que se está tratando de que pueda aprobarse manera definitiva a lo largo del mes de agosto para lo que, incluso, ya se está en conversaciones con los denominados “socios presupuestarios” (Adelante y Ganemos) para sacar adelante el documento.

Otras modificaciones presupuestarias

Pero esta no será las únicas modificaciones presupuestarias que tiene previsto llevar al gobierno al pleno de este jueves. Por un lado, está previsto que unos 200.000 euros que iban a ir destinados a la mejora de algunas instalaciones de la Delegación de Acción Social se destinen finalmente a mejorar la envolvente del pabellón de deportes Ruiz-Mateos. El cambio se debe a que, según el ejecutivo, “no es viable” la instalación de este sistema en el lugar propuesto tras un estudio realizado.

Asimismo, se realizará otra modificación presupuestaria para el desarrollo de un programa de formación adscrito a los fondos europeos Edusi. En un principio, estaba previsto que el Ayuntamiento contratara a unos educadores para el desarrollo de distintos programas de formación, aunque finalmente se ha optado por contratar a una empresa especializada con el mismo presupuesto (unos 338.000 euros).