Fin de semana nuboso en Jerez sin descartar lluvias débiles

Precipitaciones previstas por la Agencia Estatal de Meteorología este sábado 1 de noviembre en la península

El mes de octubre se despide este viernes día 31 con cielos nubosos en Jerez de la Frontera y su campiña sin descartar precipitaciones débiles, una tónica que se repetirá durante el fin de semana con predominio de tiempo inestable.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología publicada en su página web, las próximas tres jornadas en nuestra ciudad se caracterizarán por cielos muy nubosos y cubiertos con probabilidad de lluvias aunque, en general dispersas y débiles.

Los mayores acumulados de agua se podrán registrar la mañana de este viernes y la del domingo día 2 de noviembre, con un 90% de opciones, según las previsiones de la Aemet a esta hora.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos, con entre 12º y 14º de mínima y 24º y 25º de máxima.

Los vientos soplarán flojos y variables, de componente sur y sureste este viernes, de suroeste y sur el sábado y de noroeste el domingo.

Predicción para la semana del 3 al 9 de noviembre

Durante la semana del 3 al 9 de noviembre es posible que la Península se vea afectada por el paso de frentes asociados a borrascas atlánticas, que dejarían lluvias a partir del martes por la tarde/noche, sobre todo en zonas del oeste y norte del territorio.

No obstante, hay incertidumbre todavía en cuanto a las cantidades de precipitación y zonas donde más llovería. Las temperaturas experimentarán altibajos en función del paso de los frentes, pero en general serán altas para la época en todo el país.

Es difícil hacer un pronóstico para las dos siguientes semanas, dada la gran incertidumbre existente en cuanto a la tendencia más probable del tiempo. No es descartable que las temperaturas se mantengan en valores propios de la época o ligeramente por encima, mientras que, con la información actualmente disponible, podría haber lluvias en la fachada mediterránea durante la semana del 10 al 16 de noviembre. De todas formas, esta predicción podría variar significativamente en futuras actualizaciones.

Cuatro comunidades están en alerta amarilla por lluvia y viento

Galicia y Castilla y León están en alerta amarilla (con riesgo para ciertas actividades) por lluvias de más de 60 litros por metro cuadrado en doce horas, al igual que Toledo (Castilla-La Mancha) y Cáceres (Extremadura), a las que se suman Cantabria y Asturias por vientos de más 90 kilómetros por hora.

Galicia, además de por lluvias, está en alerta amarilla por temporal marítimo en A Coruña y Pontevedra. Se prevén vientos de hasta 61 kilómetros por hora con fuerza 7 y olas de 4 a 5 metros, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) este viernes.

Las lluvias en la comunidad gallega dejarán acumulaciones superiores a 60 litros por metro cuadrado en doce horas de forma extensa en Pontevedra, y por encima de 40 y 50 litros por metro cuadrado en doce horas en el oeste y suroeste de A Coruña, respectivamente.

En la zona de la Montaña de Ourense se recogerán más de 40 litros por metro cuadrado en doce horas, de acuerdo a los datos.

También lloverá con intensidad en Castilla y León. En el sistema central de Salamanca las acumulaciones superarán los 60 litros por metro cuadrado en doce horas y asimismo en el sur de dicha provincia.

En el caso de la zona de Sanabria (Zamora) y sur de Ávila serán de más de 40 litros por metro cuadrado los niveles de lluvia en doce horas.

También está en alerta por lluvias la sierra de San Vicente en Toledo y el norte de Cáceres; las acumulaciones previstas serán de más de 40 y 60 litros por metro cuadrado en doce horas respectivamente.

Por otra parte, la zona de Liébana en Cantabria, el centro de esta comunidad y el valle de Villaverde están en alerta amarilla por vientos de entre 80 y 90 kilómetros por hora.

Asimismo, la cordillera de Asturias y Picos de Europa, en donde las rachas serán de más de 90 kilómetros por hora.