Primer avance de las zonas donde se podrán instalar las plantas fotovoltaicas y eólicas en Jerez

El Ayuntamiento de Jerez ha hecho público el documento de avance del futuro plan especial urbanístico que regulará la implantación de plantas fotovoltaicas y eólicas en el término municipal, un documento que, como ya apuntó este medio días atrás, ha iniciado su tramitación ambiental. Este ordenamiento, que puede consultarse en la web del Consistorio en este enlace, trata de regular también otros tipos como las instalaciones de generación de energías renovables como el hidrógeno verde, la geotermia o la biomasa, las plantas de almacenamiento así como la integración eléctrica de los tendidos eléctricos en el paisaje.

Este documento se realiza un estudio sobre la situación actual de la implantación de parques de generación de energía renovables y de la normativa que lo la regula para, con posterioridad, realizar un avance de la propuesta de las zonas que son aptas o no para su construcción. De hecho, ya se establecen algunas determinaciones como la fijación de distancias respecto a los núcleos urbanos, las medidas necesarias para reducir sus efectos sobre el paisaje o las condiciones que deben tener los suelos sobre los que se asienten.

El actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) permite que este tipo de instalaciones puedan construirse en suelo rústico de secano y en suelos de especial protección paisajística, aunque con condiciones. En cambio, en el futuro plan especial se limitará esta posibilidad permitiéndolo únicamente en suelos de secano que estén a más de un kilómetro de un suelo urbano o urbanizable —un perímetro no solo aplicable a la zona urbana sino también a las siete entidades locales y a las barriadas rurales de Mesas de Asta, Gibalbín, El Portal La Ina y José Antonio, además de la pedanía de Cuartillos—. En el PGOU, la limitación espacial está situada en los 500 metros.

También se establecerán otros condicionantes, tales como no permitir este tipo de instalaciones en un radio de 250 metros en el entorno de hitos patrimoniales o en zonas de pendientes con un desnivel superior al 25%. Se estima que, con estos condicionantes, se considera que un 20% de la superficie del término municipal y un 43% de las zonas de secano son aptas para las instalaciones eólicas; mientras un 19% de todo el municipio y un 42% del secano lo serán para las fotovoltaicas.

Los criterios generales para la implantación

Como criterios generales para la implantación de este tipo de energías, el plan aboga por "priorizar" la implantación de este tipo de plantas en "suelos artificiales, terrenos degradados, áreas sin aprovechamiento agrícola o zonas marginales próximas a infraestructuras de transporte o líneas eléctricas". Ahora bien, advierte de que no se permitirán en suelos "con elevada capacidad agrícola, en zonas de regadío ni que supongan "la sustitución de cultivos identitarios y protegidos como viñedos con denominación de origen (DOP) u otras certificaciones de calidad".

También se protegen los suelos con cultivos leñosos distintos de la vid si han mantenido continuidad durante más de 25 años. En cuanto a los parques fotovoltaicos, se establecerá la obligación de ejecutar un "corredor ecológico interior continuo" para que permita la conectividad de su entorno por cada 25 megavatios de potencia instalada o por cada 40 hectáreas de superficie ocupado.

Todos los proyectos deberán contar, además, con un estudio de integración paisajística para establecer su impacto sobre su entorno "con el objetivo de asegurar que no se alteren de forma irreversible los valores naturales y culturales del paisaje". Según el avance del plan especial, este será necesario para la obtención de la licencia urbanística municipal de construcción.

Los planos de las zonas aptas y no aptas

El documento de avance incluye unos planos donde establecen las zonas aptas y no aptas para la implantación de este tipo de instalaciones. En cuanto a las eólicas se establecen fundamentalmente cuatro zonas. Una de las más grandes está ubicada al oeste del término municipal, en la linde con Sanlúcar, donde ya están operativos varios parques eólicos. También se autorizarían al norte de la campiña (próximos a la Sierra de Gibalbín), en el entorno de la Autovía de Arcos (A-382) una vez pasado los cruces de acceso a Torremelgarejo, y al sureste del municipio, en un enclave donde también llevan años funcionando varias plantas eólicas, aunque se prohíben en el entorno de la Laguna de Medina.

En verde, zonas aptas para la implantación de plantas eólicas en el término municipal jerezano; en rojo, zonas no aptas y en gris zonas con algún tipo de protección. / Documento de avance del Plan Especial de Energías Renovables

En cuanto a la fotovoltaica, se autorizarían también al oeste del término municipal junto a los parques eólicos ya existentes (aunque la Junta en los últimos años no ha permitido en algunos de estos parajes al ser una zona de protección de aves esteparias), también al norte del municipio, en los parajes de Peñuela, Alcántara, Garrapilos y Vicos, al este del término municipal —aunque no se permitiría en las zonas más próximas al circuito y a Montecastillo, donde ya se han autorizado o se están tramitando instalaciones de este tipo— y al sureste de Jerez sirviendo la A-381 (la autovía Jerez-Los Barrios) como eje.

En verde, zonas aptas para la implantación de plantas fotovoltaicas en el término municipal jerezano; en rojo, zonas no aptas y en gris zonas con algún tipo de protección. / Documento de avance del Plan Especial de Energías Renovables.

No obstante, este documento continúa su elaboración por lo que no afectaría, al menos por el momento, a los numerosos proyectos que actualmente se están tramitando tanto por parte de la Junta de Andalucía como del Ministerio para la Transición Ecológica. De hecho, hay algunos que se proyectan sobre suelos que no están catalogados como no aptos en este plan, pero el Ayuntamiento no podrá frenarlos si estos obtienen las autorizaciones correspondientes antes de la entrada en vigor de este nuevo ordenamiento. Ahora bien, actualmente continúa en vigor una moratoria que limita la implantación de este tipo de instalaciones en un radio de 600 metros alrededor de las zonas de viñedos del término municipal, una decisión que se adoptó tras la polémica construcción de un parque eólico en el pago de Macharnudo.

El documento se presentará públicamente el próximo martes día 10 en un acto público que se celebrará en el Palacio de Villapanés a partir de las siete de la tarde.