Primeros pasos para la conmemoración del centenario del nacimiento de Antonio Gallardo

El Ayuntamiento de Jerez ha empezado a trabajar en la programación de las actividades conmemorativas del centenario del nacimiento Antonio Gallardo Molina, poeta y letrista jerezano, efeméride que se cumple el próximo 27 de septiembre de 2025. La alcaldesa, María José García-Pelayo, y el delegado de Cultura y Fiestas, Francisco Zurita, han mantenido un encuentro con la familia en el que se han tratado diversas propuestas para homenajear durante el próximo otoño a la figura y el legado de Gallardo, uno de los referentes fundamentales de la cultura local y andaluza.

Durante el encuentro, se destacó la importancia de colaborar con instituciones culturales de Jerez con las que Antonio Gallardo mantuvo vínculos estrechos, como la Cátedra de Flamencología y Estudios Folklóricos de Jerez, la Real Academia de San Dionisio, la Federación Local de Peñas Flamencas y la Unión de Hermandades, con el fin de articular un tributo que refleje su amplio talento literario en múltiples expresiones artísticas.

La alcaldesa se ha referido a Antonio Gallardo como uno de los grandes referentes de la cultura jerezana, destacando su legado como parte esencial del patrimonio local. Asimismo, en el marco de la candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura en 2031, Pelayo ha afirmado que "Jerez es una ciudad grande por el talento de sus creadores, que son los cimientos y la raíz misma de su identidad". "Esta candidatura representa una apertura al ámbito internacional, pero siempre desde el reconocimiento profundo de lo que somos, y en este sentido, el ejemplo de Antonio Gallardo, por su obra, su compromiso y su legado, constituye un símbolo del valor cultural que Jerez puede proyectar a Europa", ha añadido.

Antonio Gallardo Molina (Jerez, 1925–2013) fue una figura destacada de la cultura jerezana, reconocido por su aportación como poeta y letrista en el ámbito del flamenco, cuya obra sigue siendo un referente para comprender la identidad cultural de la ciudad y su proyección en el contexto andaluz. Hijo Predilecto de la Ciudad en 2009, su producción incluye composiciones para artistas de primer nivel y numerosas colaboraciones, consolidando una extensa obra literaria.