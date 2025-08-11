Primeros pasos para la conmemoración del centenario del nacimiento de Antonio Gallardo
La alcaldesa aborda con la familia del poeta y letrista jerezano diversas propuestas para el homenaje que tendrá lugar el próximo otoño
La bailaora jerezana Salomé Ramírez triunfa en el Festival del Cante de Las Minas
El Ayuntamiento de Jerez ha empezado a trabajar en la programación de las actividades conmemorativas del centenario del nacimiento Antonio Gallardo Molina, poeta y letrista jerezano, efeméride que se cumple el próximo 27 de septiembre de 2025. La alcaldesa, María José García-Pelayo, y el delegado de Cultura y Fiestas, Francisco Zurita, han mantenido un encuentro con la familia en el que se han tratado diversas propuestas para homenajear durante el próximo otoño a la figura y el legado de Gallardo, uno de los referentes fundamentales de la cultura local y andaluza.
Durante el encuentro, se destacó la importancia de colaborar con instituciones culturales de Jerez con las que Antonio Gallardo mantuvo vínculos estrechos, como la Cátedra de Flamencología y Estudios Folklóricos de Jerez, la Real Academia de San Dionisio, la Federación Local de Peñas Flamencas y la Unión de Hermandades, con el fin de articular un tributo que refleje su amplio talento literario en múltiples expresiones artísticas.
La alcaldesa se ha referido a Antonio Gallardo como uno de los grandes referentes de la cultura jerezana, destacando su legado como parte esencial del patrimonio local. Asimismo, en el marco de la candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura en 2031, Pelayo ha afirmado que "Jerez es una ciudad grande por el talento de sus creadores, que son los cimientos y la raíz misma de su identidad". "Esta candidatura representa una apertura al ámbito internacional, pero siempre desde el reconocimiento profundo de lo que somos, y en este sentido, el ejemplo de Antonio Gallardo, por su obra, su compromiso y su legado, constituye un símbolo del valor cultural que Jerez puede proyectar a Europa", ha añadido.
Antonio Gallardo Molina (Jerez, 1925–2013) fue una figura destacada de la cultura jerezana, reconocido por su aportación como poeta y letrista en el ámbito del flamenco, cuya obra sigue siendo un referente para comprender la identidad cultural de la ciudad y su proyección en el contexto andaluz. Hijo Predilecto de la Ciudad en 2009, su producción incluye composiciones para artistas de primer nivel y numerosas colaboraciones, consolidando una extensa obra literaria.
