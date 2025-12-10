Seis años de prisión por estar en posesión de casi tres kilos de cocaína en Jerez

En abril de 2022, la Policía Nacional estaba realizando un control de vehículos en la zona sur de Jerez. Al darle el alto a un vehículo, su conductor no atendió al requerimiento y huyó del lugar. Se inició en ese momento una persecución para tratar de interceptarlo. Sin embargo, logró escapar, aunque poco tiempo después, unos agentes de la Policía Local avisaron a la Nacional que habían visto un vehículo de similares características en la pedanía de Estella.

Personados en el lugar, los funcionarios policiales vieron que un hombre entraba de manera apresurada en una vivienda. Inmediatamente después, los policías llamaron a la puerta del inmueble abriéndoles una persona, aunque estaba acompañado por otras. Dos de estos hombres entablaron una conversación con los agentes y, finalmente, uno de ellos, el procesado en esta causa, le entregó a los agentes una bolsa de plástico donde había casi tres kilos de cocaína en distintos porcentajes de pureza, cuyo valor rondaba los 174.000 euros, así como una balanza de precisión.

Acto seguido, este hombre fue detenido y puesto a disposición judicial, que determinó el ingreso en prisión, aunque salió un día más tarde tras abonar la fianza impuesta. El juicio se celebró en la sección jerezana de la Audiencia Provincial en octubre de 2023 que acabó condenando al único acusado —la instrucción no llegó a concretar quién había conducido el vehículo que se había dado a la fuga tras el control policial ni investigó al resto de personas que había en ese momento en la vivienda — a una pena de prisión de seis años y un día por un delito contra la salud pública.

El procesado recurrió ante el TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) quien se pronunció un año más tarde desestimándolo. No obstante, el fallo aún no era firme por lo que tenía la posibilidad de recurrir en casación ante el Tribunal Supremo. El alto tribunal se pronunció a finales de octubre mediante un auto donde no ha admitido a trámite el escrito presentado por el condenado al considerar que los argumentos presentados carecen de relevancia casacional.

Durante la causa judicial, la defensa del procesado solicitó su absolución alegando que los policías nacionales habían accedido a la vivienda e, incluso, practicado un registro sin tener una orden judicial que la autorizase. Sin embargo, estas afirmaciones, que fueron apuntadas por testigos presentados por la defensa en el juicio —el acusado rehusó a intervenir durante la vista oral—, fueron rebatidas por la declaración de los agentes policiales actuantes, quienes señalaron que fue el condenado quien sacó la bolsa del interior de la vivienda y, una vez fuera de esta, se la entregó a los agentes.

En el argumentario presentado en el recurso de casación ante el Supremo, la defensa del único condenado en esta causa volvió a incidir en que los policías habían accedido a la vivienda sin autorización. Sin embargo, el alto tribunal reitera que en ningún momento del procedimiento se acreditó que los agentes entraran en el inmueble. De hecho, incide en que la Audiencia Provincial consideró que las declaraciones de los policías fueron "objetivas e imparciales", frente a la de los testigos propuestos por la defensa que merecieron "escasa credibilidad".

Por ello, el Supremo considera que tanto la Audiencia Provincial como el TSJA se pronunciaron con "prueba de cargo bastante, lícitamente obtenida y practicada con las debidas garantías procesales", sin que existan indicios "que apunten a una valoración irracional, absurda o arbitraria". En este sentido, señala que no hay motivos de carácter casacional para revisar las pruebas incriminatorias e incide en que el recurrente tuvo una "asunción espontánea de la responsabilidad de la tenencia de la sustancia estupefaciente" cuando se la entregó a la Policía.