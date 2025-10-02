Prisión tras ser sorprendido por la Guardia Civil en Jerez llevando cocaína en su coche para su venta

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de tres años de prisión a un hombre de 35 años de edad por tráfico de cocaína. El penado llevaba droga en un turismo durante un control de la Guardia Civil cuando se desplazaba en dirección a Cádiz por la N-349, en las inmediaciones del acceso norte a la autopista AP-4 en término municipal jerezano.

En el vehículo viajaba con otra persona, que también ha sido condenada a dos años de prisión por estos hechos, pero que aceptó la pena impuesta cuando el caso fue juzgado en la sección jerezana de la Audiencia Provincial en abril del año pasado. De hecho, el reconocimiento de lo ocurrido durante la celebración de la vista oral, así como su colaboración durante la investigación, que aportó pruebas que permitieron condenar al otro implicado.

En septiembre de 2021, agentes de la Guardia Civil estaban haciendo un control de tráfico en la N-349 dentro del dispositivo previsto para el control de la movilidad de las personas durante el estado de alarma en los momentos más duros de la pandemia. Al dar el alto a un turismo, vieron que los dos ocupantes del vehículo se encontraban muy nerviosos, a lo que se sumó que uno de ellos guardaba un bulto suspechoso en la entrepierna. Ante esto, decidieron hacerle un cacheo superficial y detectaron que el copiloto trataba de ocultar un paquete de unos 135 gramos de cocaína. Mientras, al conductor se le hallaron unos 1.500 euros en efectivo.

Desde su detención hasta la celebración del juicio, el ocupante del vehículo reconoció que llevaba droga, pero que esta era del otro procesado, quien le había pedido horas antes que le acompañara a Cádiz a ver a un amigo y que escondiera el paquete mientras fueran en el coche. Además, aportó a la Guardia Civil unos teléfonos móviles donde había fotografías con este y otros paquetes similares en la casa del conductor que permitieron recabar las pruebas incriminatorias contra el otro implicado.

En el juicio, el copiloto del turismo aceptó una condena de dos años de prisión, pero el conductor negó lo ocurrido alegando que se limitó a conducir el vehículo porque se lo había pedido el otro ocupante. Finalmente, la Audiencia Provincial condenó a este último a una pena de tres años de prisión al considerar que la investigación corroboró el delito contra la salud pública.

Sin embargo, este recurrió ante el TSJA, aunque el alto tribunal andaluz lo ha desestimado ratificando el pronunciamiento de la Audiencia Provincial. En este sentido, explica que la sección octava del tribunal provincial contó con "contundentes y significativos elementos de cargo" para la condena, no solo con la droga intervenida, sino también por la confesión del otro implicado y los datos e imágenes hallados en los teléfonos móviles aportados.

El fallo aún no es firme y puede ser recurrido en casación ante el Tribunal Supremo.