Profesionales de la industria audiovisual se reúnen en Jerez en la Heritage Sessions II

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha participado en las jornadas ‘Heritage Sessions II: Location Crush Meeting’, organizada por Andalucía Film Commission con la colaboración del Ayuntamiento, a través de Jerez Film Office, Consejería de Turismo de la Junta, Canal Sur y la Cámara de Comercio.

El acto ha contado con la asistencia de Piluca Querol, directora de Andalucía Film Commission, Tania Barcelona Lozano, delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, el teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, la delegada de Empleo, Nela Jarillo y Javier Sánchez Rojas, presidente de la Cámara de Comercio.

La regidora ha destacado que “los ayuntamientos debemos dar facilidades para que se realicen grabaciones en el territorio lo que permite grandes posibilidades. Jerez lo hace en materia de tasas, seguridad e infraestructura porque merece la pena ya que estamos apostando en definitiva por el arte y por la creación de riqueza como han demostrado las importantísimas series que se han grabado aquí”, ha dicho García-Pelayo.

Igualmente ha añadido que “Jerez quiere diversificar su economía y basarse en otros sectores como la cultura y por ellos apostamos por la Feria del Libro, por la pintura o por el cine como hacemos con el festival ‘Cine con Acento. La cultura tiene que ser accesible y queremos que todos los ciudadanos se identifiquen con alguna manifestación cultural como corresponde a una capital de la cultura”.

’Heritage Sessions II: Location Crush Meeting’ es un encuentro que ha reunido a profesionales de la producción, localizaciones, dirección de arte, responsables de espacios, especialistas en tecnologías y rodajes sostenibles, agentes turísticos, film offices y film commissions. El objetivo de este evento ha sido el de intercambiar experiencias y generar sinergias abordando temas como el trabajo de la industria audiovisual, la promoción y gestión de localizaciones públicas y privadas o los rodajes en espacios singulares y se ha dirigido a los profesionales que trabajan en los sectores implicados y a estudiantes de escuelas y universidades relacionadas con el audiovisual o el turismo.

El encuentro ha contado con diferentes mesas como la moderada por Jerez Film Office dedicada a localizaciones de Jerez. Después de la jornada de mañana, se ha llevado a cabo una ruta guiada por distintas localizaciones de la ciudad que han sido escenarios de rodajes, como el Alcázar, Palacio de Camporreal y convento y Claustros de Santo Domingo.

Jerez Film Office es un servicio público del Ayuntamiento de Jerez cuya misión es promocionar la ciudad como escenario idóneo de rodaje para producciones audiovisuales ofreciendo asesoramiento a las productoras y a los profesionales que elijan el destino Jerez para contar sus historias e impulsando además la promoción de la industria y desarrollo económico local. Cabe resaltar el crecimiento que ha experimentado el turismo cinematográfico y por tanto el interés que tiene el desarrollo de este segmento para la ciudad ya que cada vez son más los visitantes que eligen un destino atraídos por conocer los lugares en los que se ruedan las series y películas. De hecho en España cuatro de cada diez visitantes seleccionan sus destinos por este motivo.