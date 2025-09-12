El profesorado del IES Álvar Núñez de Jerez condena el genocidio en Gaza: “Constituye un crimen de lesa humanidad”

Aunque la barbarie esté teniendo lugar a miles de kilómetros de Jerez, hay quien no permanece indiferente. Y el inicio de curso ha propiciado que en algunos centros educativos como el profesorado del IES Álvar Núñez de Jerez condene el genocidio del pueblo palestino en Gaza por parte de Israel.

El claustro de profesores de este instituto jerezano ha hecho llegar a los medios un manifiesto en el que muestran su pesar ante los terribles hechos que se suceden en Gaza, dado que consideran que, los docentes y las instituciones educativas no pueden permanecer ajenos “a grandes dilemas de nuestro tiempo”. “Nuestra ética profesional nos exige cultivar en las nuevas generaciones la empatía, el pensamiento crítico y el compromiso con la justicia”.

En el documento afirman que el genocidio que se está perpetrando contra el pueblo palestino no es un conflicto lejano, sino “una herida profunda en el tejido de la humanidad que interpela directamente a los principios que sustentan nuestra labor educativa”. Y no se achantan a la hora de calificar los ataques contra este pueblo: “La violencia sistemática ejercida sobre la población civil palestina, la destrucción de sus infraestructuras y la aniquilación de su legado cultural y educativo constituyen un crimen de lesa humanidad”.

Por otra parte, incluyen en el manifiesto cifras alarmantes de sus víctimas, muchas de ellas profesionales de la educación: “Desde el inicio de la actual escalada, el número de víctimas ha superado las 70.000 personas, con una cifra desgarradora de más de 20.000 niños y 10.000 mujeres, entre ellas. La educación, pilar de toda sociedad, ha sido un objetivo explícito de esta ofensiva. Más de 600 docentes palestinos han sido asesinados, incluidos 35 pertenecientes a la misión de Naciones Unidas, y más de 160 escuelas han sido bombardeadas, destruyendo por completo la Universidad de Gaza”.

El profesorado del IES Álvar Núñez considera que estos ataques se encaminan a una erradicación sistemática de la identidad y la memoria del pueblo palestino. Ante esta realidad, dicen, asumen “su responsabilidad ética, manifiesta su condena enérgica. Rechazamos de forma categórica la ocupación ilegal de los territorios palestinos, el desplazamiento forzoso de su población y la violación sistemática de los Derechos Humanos, incluyendo el derecho fundamental a la vida, a la autodeterminación y a la educación”.

Defienden que su compromiso profesional los interpela directamente y compromete a integrar en su labor docente la reflexión sobre los conflictos globales. “Queremos ofrecer a nuestros estudiantes las herramientas intelectuales y morales necesarias para analizar la realidad con rigor y desarrollar una conciencia crítica frente a la injusticia. No existirán ciudadanos demócratas activos, sino son capaces de defender la paz y la dignidad humana en este mundo complejo”, concluyen.