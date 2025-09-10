Programación completa del encuentro nacional en Jerez de Vespas y Lambrettas

El Scooters Club Sur, que celebra su vigésimo aniversario, ha preparado un completo programa para el XVIII Encuentro Nacional de Scooters Clásicas, que tendrá lugar en Jerez los próximos días 12 y 13 de septiembre, y que es una concentración nacional de Vespas y Lambrettas que atrae a aficionados de todo el país.

Cartel de la cita en plaza Canterbury.

Programación completa

Viernes, 12. Plaza Canterbury (Nuño de Caña)

19:00 horas: recepción de inscritos en plaza Canterbury.

Exposición de scooters clásicas 'Vespa & Lambretta'.

21:00 a cierre: actuación del grupo 'Cool Keys' (Jerez), Tributo al grupo Fito & Fitipaldis y pincha discos vinilo 'Darío Guadasoul' (Guadalajara), 'Mr. Brown' (Sevilla), 'Alex Sabinillas' (Sabinillas), 'Big Steve Goodey' (Sabinillas), 'Matu' (Jerez) y 'Yoyo' (Jerez).

Sábado, 13.

09:00 a 10:15 horas: recepción de inscritos y entrega de credenciales, bolsa de regalo, desayuno en 'Garage café co' y foto de grupo en Navarro Hermanos (avenida Blas Infante, 12).

10:15 a 11:30 horas: inicio desde Navarro Hermanos de un recorrido de 40 kilómetros por pedanías de Jerez y regreso a Museo de los Relojes por calles de la ciudad.

11:30 a 13:00 horas: visita al Museo de los Relojes.

13:00 a 14:30: picoteo-convivencia (fuera de inscripción) con la amenización del grupo 'Ingrid' en 'Garage Café Co'.

14:30 A 17:00: almuerzo-convivencia en Casa Sánchez (Calle Circo).

17:30 a cierre en Plaza Canterbury: exposición de scooter clásicos 'Vespa & Lambretta'. Entrega de premios y sorteos de regalos.

18:00 horas: actuación grupo 'Los Paramecios' (Jerez).

20:00 horas: actuación grupo 'Los Briatore' (Marbella).

23:00 horas: actuación del grupo 'Yohand & Monkeys'.

22:30 horas a cierre: pincha discos vinilo en cervecería Plaza Canterbury con 'Darío Guadasoul' (Guadalajara), 'Mr. Brown' (Sevilla), 'Alex Sabinillas' (Sabinillas), 'Big Steve Goodey' (Sabinillas), 'Matu' (Jerez) y 'Yoyo' (Jerez).

Más información e inscripciones en la página de Facebook de Scooters Club Sur.