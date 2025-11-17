Programación del Congreso Internacional ʻ600 años de Patrimonio y Cultura Gitanaʼ en Jerez

El Congreso Internacional ʻ600 años de Patrimonio y Cultura Gitanaʼ se celebra en Jerez el martes 18 y el miércoles 19 de noviembre de 2025, en el Conjunto Monumental del Alcázar. El congreso está organizado por la Asociación Nacional Presencia Gitana y la Fundación Secretariado Gitano, con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez y el apoyo del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ERIAC, la Comisión Europea, Amazon Music y la Federación Kamira.

Todas las actividades del congreso son de entrada libre hasta completar aforo, excepto el concierto homenaje 50 años de Persecución, que será solo con invitación.

Cartel del Congreso Internacional.

La programación del Congreso Internacional es la siguiente:

Martes 18 de noviembre

Sesión de mañana: 'Pueblo Gitano, 600 años de historia y cultura'

12:00 – 12:30 horas. Acto inaugural Intervienen: María José García-Pelayo , alcaldesa de Jerez de la Frontera, Beatriz Carrillo (Ministerio de Igualdad), Fabián Daniel Sánchez (Asociación Nacional Presencia Gitana), Antonio Soto (Fundación Secretariado Gitano), Ismael Cortés (ERIAC – European Roma Institute for Arts and Culture)

, alcaldesa de Jerez de la Frontera, (Ministerio de Igualdad), (Asociación Nacional Presencia Gitana), (Fundación Secretariado Gitano), (ERIAC – European Roma Institute for Arts and Culture) 12:30 – 13:00 horas. Conferencia inaugural 'Seis siglos de historia y cultura gitana en España'. Joaquín López-Bustamante (Periodista, director del programa Gitanos de RNE)

(Periodista, director del programa Gitanos de RNE) 13:00 – 14:00 horas: Mesa redonda: 'Tras los 600 años, logros y retos'. Repaso a los logros y los compromisos siguientes. Modera: Gonzalo Montaño. Intervienen: Ismael Cortés (ERIAC, Universidad de Heidelberg), Beatriz Carrillo (Ministerio de Igualdad), Juan Reyes (Fundación Secretariado Gitano), Eugenio Salazar (Unión Romaní Madrid, Consejo Estatal del Pueblo Gitano), representante del Ministerio de Cultura.

Sesión de tarde: 'Patrimonio urbano y cultura gitana'

16:15 – 16:45 horas: Jerez 2031 , candidatura Capital Europea de la Cultura.

, candidatura Capital Europea de la Cultura. 16:45 – 17:45 horas: El patrimonio cultural gitano como motor de turismo y desarrollo regional y local. Presentación de los 'Itinerarios Europeos del Patrimonio Cultural Gitano' ( ROMHERITAGE ). Intervienen representantes de Presencia Gitana, Ayuntamiento de Jerez, Ayuntamiento de Lebrija, Eladio Fernández-Galiano (Consejo de Europa), María José Gómez (Experta en turismo cultural), Ramón Soto (Asociación calles Nueva y Cantarería).

). Intervienen representantes de Presencia Gitana, Ayuntamiento de Jerez, Ayuntamiento de Lebrija, (Consejo de Europa), (Experta en turismo cultural), (Asociación calles Nueva y Cantarería). 18:00 – 19:00 horas: Visita guiada ' Barrio de Santiago : memoria y patrimonio gitano en Jerez'.

: memoria y patrimonio gitano en Jerez'. 20:00 – 21:30 horas: Actuación: concierto de Vicente Soto 'Sordera'. Premio Nacional de Cante 2023. Acompañado por Vicente Santiago (guitarra), Ángel Peña e Israel Peña (arte y compás).

Miércoles 19 de noviembre

Sesión de mañana: 'Lengua romaní, riqueza en la palabra'

12:00 – 13:00 horas. Mesa redonda: 'Lengua y literatura romaní/gitana'. Presentación 'Manual de lengua romaní'. Editorial Presencia Gitana. Intervienen Carlos Muñoz Nieto (Experto en lengua romaní) y Fabián Daniel Sánchez (Presencia Gitana). Presentación del libro '600 años de historia y cultura en España'. Universidad Internacional de Valencia / Fundación Secretariado Gitano. Intervienen Mayte Suárez (FSG), Arnau Vilaró (UIV), Ismael Cortés (coautor del libro).

(Experto en lengua romaní) y (Presencia Gitana). Presentación del libro '600 años de historia y cultura en España'. Universidad Internacional de Valencia / Fundación Secretariado Gitano. Intervienen (FSG), (UIV), (coautor del libro). 13:00 – 14:00 horas. Mesa redonda: 'Gitanas, Diversidad, Talento y Creatividad Romaní'. Mesa con mujeres gitanas referentes. Intervienen Carmen Santiago , Tere Peña y Felipa Medrano . Presentación del libro 'Gitanas. Talento, creatividad y diversidad romaní en España' , de la Federación Kamira

, y . Presentación del libro , de la Federación Kamira 14:00 – 16:00 horas: Almuerzo Gitano con balichó, rendundes, manró y mollate de Jerez (carne de cerdo, garbanzos, pan y vino de Jerez) ofrecido por Matipén Catering.

Sesión de tarde: Celebración del Día Internacional del Flamenco