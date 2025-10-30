Toda la programación de Halloween 2025 en Jerez
El Ayuntamiento prepara una amplia programación para el 31 de octubre y 1 de noviembre con ruta del truco y trato, pasacalles, talleres, charlas, animación infantil y mucho más
No queremos asustaros, o más bien todo lo contrario, pero este viernes es el último día de octubre y ya sabéis, es Halloween. Desde las 17:30 horas, antes de que la oscuridad os aceche con sus pesadillas, el Ayuntamiento de Jerez tiene preparado toda una serie de actividades por el centro de Jerez para que os lo paséis de miedo, desde concurso de disfraces (monstruosos se suponen) hasta pasacalles, ruta de dulces típicos o Pasaje del Terror para los/las valientes.
Programación Halloween Jerez 2025
‘Una noche de miedo, magia y diversión’
1. Ruta del Truco o Trato
Más de 40 establecimientos del centro de Jerez participarán en esta divertida ruta donde los más pequeños podrán recorrer las calles y conseguir sus dulces y caramelos. Una experiencia segura, familiar y llena de sorpresas para vivir la esencia más divertida de Halloween. Para ello se ha publicado un plano con la ubicación de los negocios adheridos. El enlace es el siguiente: www.google.com/maps/d/u/0/edit;
Día: 31 de octubre. Horario comercial: desde las 18 horas a 20.30 horas.
2. Pasacalles terroríficos
Este año Jerez contará con dos pasacalles temáticos de gran formato que llenarán el centro de música, color y personajes escalofriantes. El punto de partida de ambos será la plaza de las Angustias.
- El pasacalles de monstruos y seres celtas se quedará en la Plaza del Arenal, donde criaturas ancestrales y seres mágicos desfilarán en un espectáculo lleno de fantasía y misterio.
- El pasacalles de Piratas recorrerá la calle Larga hasta llegar a la Rotonda de los Casinos, con bucaneros, corsarios y fantasmas del mar en una aventura para toda la familia.
El pasacalles llegará a la Alameda del Banco a las 20:20 horas. Día: 31 de octubre. Horario: a partir de las 19.30 horas.
3. Pasaje del Terror
En el Pasaje de Cuatro Juanes hacia la Alameda del Banco, los más valientes podrán enfrentarse a sus peores miedos en el Pasaje del Terror. Un recorrido lleno de efectos especiales, sustos inesperados y personajes que te harán vivir una experiencia estremecedora e inolvidable.
Día: 31 de octubre. Horario: 19:30 horas.
4. Alameda Terroríficamente Divertida
La Alameda del Banco será el corazón de la fiesta con un espacio pensado para disfrutar en familia:
- Concurso de disfraces con premios a la originalidad y la creatividad. De 20.30 a 22.30 horas.
- Talleres, pintacaras y actividades infantiles.
- Reparto de dulces típicos. De 19.30 a 21.30 horas.
- Animación musical infantil (de 19 a 20.30 y de 22.30 a 23 horas) y decoración temática que convertirán la Alameda en un auténtico escenario de Halloween lleno de color y diversión.
Día: 31 de octubre. Horario: desde las 19.30 horas a 23 horas.
5. Los Misterios del Universo
En la plaza del Arenal, junto a la Asociación Astronómica Jerezana Magallanes, se celebrará una actividad muy especial: 'Los Misterios del Universo'. A través de telescopios de gran alcance, los asistentes podrán contemplar el firmamento y conocer los secretos del cosmos, guiados por expertos astrónomos que ofrecerán explicaciones fascinantes sobre el cielo nocturno.
Día: 31 de octubre. Horario: 20.30 horas
6. Halloween Cultural
El espíritu de Halloween también llegará a los espacios culturales de la ciudad. En la Biblioteca Central y en diversas librerías de Jerez se desarrollará el programa Halloween Cultural, con presentaciones de libros de misterio y terror, cuentacuentos, talleres de escritura y actividades para niños y adultos. Una cita perfecta para los amantes de las letras y el suspense. Entre ellas, Libros el Laberinto organiza dos actividades, una el jueves 30 a las 19 horas, la lectura compartida de la obra El lado oscuro de la cultura victoriana y el viernes 31 de octubre, a las 18 horas, un cuentacuentos terrorífico infantil.
7. Halloween en el Zoobotánico
El Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico Jerez se sumará a la celebración el día 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, desde las 10 horas, con actividades para toda la familia, decoración especial y muchas sorpresas. Además, los niños que acudan disfrazados entrarán gratis acompañados de un adulto que pague su entrada, pudiendo disfrutar de talleres, juegos temáticos y una experiencia educativa diferente en contacto con la naturaleza.
Programación:
- Bienvenida terrorífica y photocall, desde las 10 horas, en la entrada principal
- El bosque encantado, de 11 a 14.30 horas, junto a los titis pigmeos
- Cementerio de los muertos vivientes, junto a los dromedarios
- La cueva de los huesos y pintacaras, de 10 a 15 horas, en la plaza de los chimpancés
- Conoce las cucurbitáceas y otros frutos de otoño, de 10 a 15 horas, junto a los pandas rojos
- Pasaje del terror, de 10 a 15 horas, junto a los anfibios y reptiles
- Futbolín humano, 11.30 a 17.30 horas, junto al restaurante
- Cuentos para no dormir, de 12 a 14.30, cada media hora, en el aula de educación. TEJ
- Pasacalles de Halloween, a cargo de la Escuela de baile Hermanas Sánchez, a las 14.30 en la avenida principal
- Magia encantada, a cargo de la Asociación con Aire de Ilusión, a las 15,30 horas, en el parque infantil
- Juegos varios, de 11,30 horas a 17.30 horas en la plaza de las nutrias
- Dieta de Halloween para animales
Paralelamente, tendrán lugar las ‘Charlas con misterio’, de de 11.30 a 16.30 horas:
- Los Misterios de la selva, a las11.30 horas, en la galería de los titis
- Los fantasmas de la noche, a las 12 horas, en las instalaciones del lemur de collar -Cadáveres en la mesa, a las 12.30 horas, en las instalaciones de los buitres
- El peligro acecha, a las 13 horas, en las instalaciones de los hipopótamos
- Rayas que engañan a la muerte, a las 13.30 horas, en las instalaciones de las cebras
- Sombras que vuelan, a las 14 horas, en las instalaciones de los murciélagos
- La muerte silenciosa, a las 15.30 horas, junto al leopardo de Sri Lanka
- Aguas traicioneras, a las 16 horas, junto al caimán del Mississipi
- Aullidos bajo la luna, a las 16.30, junto al lobo ibérico
