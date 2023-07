La protectora San Antón busca un terreno para evitar su cierre

La protectora San Antón ha lanzado un SOS para proteger a sus animales. La entidad se encuentra actualmente en una parcela alquilada y debe abandonarla en poco tiempo, por lo que busca desesperadamente un terreno en el que ubicar a sus más de 120 animales.

La presidenta Mari Paz Calderón explica que la protectora no tiene recursos para afrontar los 400 euros de alquiler, los gastos de veterinarios y de mantenimiento cada mes, "y además el dueño del terreno ya lo quiere para él". "Llega un momento en el que es imposible. Tenemos ahora 120 animales en la protectora y otros 20 en casas de acogida, aproximadamente".

La entidad está recogiendo firmas en la plataforma avaaz.org para evitar el cierre de la protectora. "Queremos que el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera nos escuche y nos apoye. Somos muchos los que nos preocupamos por los animales de la protectora San Antón y no queremos que los dejen en la calle. Según el último censo, en Jerez hay unos 212.000 habitantes. ¿Te imaginas si todos firmáramos la petición? Sería increíble, pero sabemos que no es fácil. Por eso, nos hemos propuesto un reto: conseguir al menos el 10% de firmas, es decir, unas 21.200 firmas. Es una cifra ambiciosa, pero no imposible. Solo tenemos hasta el 23 de julio para lograrlo", explica el texto de la petición de San Antón en la plataforma digital.

Calderón añade que este miércoles el delegado de Protección Animal, Jaime Espinar, se ha puesto en contacto con ella para una pronta reunión para tratar el asunto. "Lo ideal sería que el Ayuntamiento nos cediera, a través de un convenio, un terreno para estar definitivamente en él y no estar cada cierto tiempo mudándonos. Yo no quiero dinero, quiero un sitio para estos animales", remarca la presidenta de San Antón.

La protectora, que se creó en 2011, ya no puede acoger más animales por falta de espacio y recursos, una situación que provoca un gran disgusto entre el equipo: "Es terrible. Nos llaman continuamente para que seguimos acogiendo pero es que no podemos asumir más".