Mamen González se hizo autónoma hace justo un año. Pero ya lo advierte: “No puedo más”. Ella fue una de las encargadas de leer un manifiesto para exigir un plan de rescate para los autónomos durante una multitudinaria concentración de este colectivo que se celebró este domingo en el parque González Hontoria.

La protesta, que fue organizada por autónomos de manera individual y que se difundió a lo largo de la semana por redes sociales, fue un éxito de convocatoria. Los concentrados, cumpliendo con las medidas de seguridad, se ubicaron a lo largo de las principales calles del González Hontoria dibujando una cruz con la que se pretendió simbolizar la “muerte” de este colectivo ante las restricciones al desarrollo de la actividad económica que se han decretado desde que estalló la pandemia del coronavirus. Casi todo el Paseo de las Palmeras, así como su cruce con las calles situadas junto al Templete Municipal y al de González Byass, se llenó de autónomos reclamando un balón de oxígeno para sus negocios.

Muchos de ellos, vestidos con ropa oscura simulando el luto, portaban folios con cruces dibujadas donde alertaban de la muerte del comercio tradicional o de la hostelería. Uno de los concentrados resumía perfectamente el motivo de la protesta: “El Gobierno tiene herramientas para ayudarnos; pero no quieren”. La protesta se inició realizando seis minutos de silencio.

Tras esto se leyó un manifiesto donde se exigía un “plan de rescate” para los autónomos, como ya se ha hecho “con los bancos y las aerolíneas”, teniendo en cuenta su enorme peso en la economía nacional. El escrito reivindicaba así la importancia de estos emprendedores ya que “somos el mayor tejido empresarial del país; somos una importante parte de la sociedad”. En el escrito, cargaban contra la administración pública para criticar que en España se apliquen “las más altas cuotas fijas para autónomos de toda Europa”. “Nos aplican el 20 o el 25% de impuestos, pero a las multinacionales el 5%”, añadía. Así, aseguraban que, mientras se pone “alfombra roja a los depredadores que se marchan del país con sus beneficios”, a los autónomos les obliga “a pagar, a pagar y a pagar”.

En el manifiesto se reclamaba un plan de rescate para los autónomos puesto que “no podemos más”. Así describía la actual situación: “Tenemos que salvar vidas, sí, pero llevamos casi un año cerrando y no podemos más”. Acto seguido, añadía: “No podemos seguir pagando; no podemos seguir endeudando a nuestras familias; no podemos seguir poniendo en riesgo a nuestro futuro y a nuestra familias”.

Entre los asistentes se encontraba el presidente de la federación de autónomos ATA, Lorenzo Amor, quien participaba a título particular “como autónomo de Jerez”. En declaraciones a este periódico, señalaba: “Es justo lo que se está reclamando en esta concentración espontánea; los autónomos llevan meses sufriendo un agotamiento psicológico, financiero y económico”. La puesta en marcha de ayudas directas es una de las reclamaciones de este colectivo fuertemente golpeado por la crisis.

A la protesta también asistieron representantes de partidos como el PP, Ciudadanos y Vox.