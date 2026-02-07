El proyecto educativo ‘Potencias de Esperanza’ contra la leucemia infantil se celebrará en Jerez el 13 de febrero

La delegada de Educación, Nela García, ha presentado, junto a Silvia Macías, profesora de Matemáticas del Colegio San José Fundación XAFER, y a María Rosa Durán, doctora del departamento de Matemáticas de la Universidad de Cádiz y coordinadora de ‘Recaída 0: Matemáticas contra la leucemia infantil’, el proyecto ‘Potencias de Esperanza: Hexacopo contra la leucemia infantil’, que se celebrará el viernes 13 de febrero en la Plaza del Arenal en horario de 10:00 horas a 13:00 horas.

García ha agradecido a este centro educativo su aportación a un aprendizaje dinámico y basado en la ciencia, subrayando que esta iniciativa tiene “una máxima importancia para la sociedad y es un ejemplo de compromiso relacionado con una causa que salva vidas”.

Además, la delegada ha realizado un llamamiento a la participación en una cita que tendrá lugar por segundo año consecutivo con un fin solidario, centrado en la recaudación de fondos para la investigación contra el cáncer infantil, y ha resaltado que “el objetivo también es conseguir que el trabajo del alumnado tenga visibilidad y que todos los valores y experiencias que están acumulando en la participación en este proyecto educativo los hagan visible en la calle y los transmitan a la población jerezana”.

Por su parte, la profesora de Matemáticas del centro educativo Fundación XAFER, Silvia Macías, ha destacado que esta actividad consiste en la puesta en escena de una ‘performance’ que se representará en pleno corazón de la ciudad para dar sentido a lo aprendido en el aula, mostrando a los estudiantes la aplicación real de lo que estudia y su capacidad para la transformación social, añadiendo que son “proyectos de aprendizaje y servicio donde diferentes materias trabajan unidas para que el alumnado consiga un producto final que esté al servicio de los demás”. “Esta escenificación será el broche final del proyecto ‘Potencias de Esperanza: Hexacopo contra la leucemia infantil’” ha explicado la profesora.

Con este planteamiento, el alumnado de 2º de ESO, desde las materias de Matemáticas, Religión, Música y Educación Física, ha formado parte de esta propuesta interdisciplinar, orientada a ser conscientes de la importancia de la investigación y recaudar fondos contra el cáncer infantil, integrando contenidos matemáticos, concienciación solidaria, ambientación musical con instrumentos reciclados y la recreación de juegos populares.

María Rosa Durán se ha referido a ‘Recaída 0: Matemáticas contra la leucemia infantil’, proyecto que comenzó su andadura en 2018 y que está consiguiendo destacados resultados gestionando datos a nivel nacional.

Al mismo tiempo, ha hecho hincapié en la necesidad de contar con financiación para avanzar en la investigación científica destinada a la oncología infantil: “La ciencia no puede esperar a investigar, a ayudar, porque hoy en día hay muchos niños que sufren esta enfermedad y todavía tenemos un 15, 20 por ciento que no superan esta enfermedad con recaídas y con tratamientos muy agresivos”. En esta línea, la investigadora ha indicado que “necesitamos dinero porque mi grupo de investigadores no tiene un contrato fijo, indefinido, tiene un contrato temporal que mañana se puede ir al paro. Entonces la ciencia no se puede ir al paro porque la ciencia que no se hace hoy es la investigación, es la cura, es el tratamiento que no existirá mañana” y ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Jerez y el compromiso de los ciudadanos porque “cada aportación se convierte en minutos de investigación”.

En esta esta ocasión, la segunda edición de ‘Potencias de Esperanza’ se desarrollará próxima a una fecha muy significativa como es la conmemoración del Día Mundial del Cáncer Infantil, el 15 de febrero, y espera mejorar las cifras de recaudación del año pasado.