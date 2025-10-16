Casi 60 proyectos optan a las ayudas para desarrollar el 'Hub' Aeronáutico de Jerez

59 proyectos vinculados a 54 empresas del sector aeronáutico optan a las ayudas habilitadas por la Junta de Andalucía para el desarrollo del 'Hub' Aeronáutico de Jerez, el proyecto para apoyar el desarrollo de proyectos empresariales vinculados a la aviación sostenible. La cifra fue apuntada este jueves por el consejero de Industria, Jorge Paradela, quien mantuvo un encuentro con representantes de algunas compañías que optan a estas subvenciones vinculadas a unos fondos europeos.

A finales de abril se abrió el plazo para la presentación de solicitudes para optar a los 17 millones de euros en ayudas reservados para estos incentivos vinculados a los Fondos de Transición Justa, unos fondos que están dirigidos a impulsar acciones empresariales y productivas eficientes y sostenibles. No obstante, en agosto se amplió el plazo en un mes.

Según expuso el consejero, se han superado las expectativas iniciales puesto que, en una fase previa, una docena de empresas habían comunicado su interés en optar a estas ayudas. Pero, finalmente, han sido 54 las que han presentado proyectos por un importe de inversión conjunta que supera los 70 millones de euros. Por lo tanto, el importe asignado inicialmente se ha quedado pequeño tras el elevado número de peticiones.

Una vez concluido el plazo de presentación, la Consejería deberá analizar las propuestas una por una para elegir aquellas que cumplan con los requisitos y baremarlas. Las de mayor puntuación, hasta completar el presupuesto total asignado, serán las beneficiarias de estas ayudas procedentes de Europa. No obstante, Jorge Paradela señaló que la Consejería está estudiando la fórmula para ampliar el presupuesto inicialmente asignado y, por ende, poder ampliar el número definitivo de adjudicaciones.

Con el proyecto de 'Hub' Aeronáutico Net Zero de Jerez se pretende el desarrollo de proyectos vinculados actividades como el desarrollo de nuevos combustibles para la aviación, economía circular aplicada a este sector, operaciones de mantenimiento y reparación de aeronaves, proyectos de generación y uso de hidrógeno renovable, iniciativas de desarrollo de 'startups' y emprendedores, así como de formación profesional. Tal y como se recoge en la convocatoria, las actividades deberán desarrollarse en Jerez o en "municipios contiguos" en aquellos casos que la actividad requiera de "infraestructuras específicas".

El consejero señaló espera que la resolución provisional de estas ayudas pueda darse a conocer en "tres o cuatro meses" y destacó el éxito de esta convocatoria dado el elevado número de solicitudes. Por su parte, la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, afirmó que el 'Hub' Aeronáutico Net Zero Jerez es un "proyecto estratégico" que tiene como objetivo la "diversificación económica de Jerez".