PSOE sobre el acto de Capitalidad de Jerez: "Podría ser cualquier otra ciudad menos la nuestra"

Los concejales socialistas valoran que después de "un año aparcado y guardado en el cajón", el gobierno popular de María José García-Pelayo continúe con esta "iniciativa del anterior gobierno socialista" cumpliendo con la Declaración Institucional que ya aprobó el Pleno del Ayuntamiento de Jerez con el apoyo unánime de todos los grupos municipales.

Sobre el acto de presentación de la candidatura a la Capitalidad Europea de la Cultura celebrado en los Museos de la Atalaya se ha pronunciado el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Antonio Díaz: “Nos parece procedente que el gobierno de Pelayo haya querido hacer una puesta en escena de su intención de continuar con el proyecto de Jerez 2031 Capital Europea de la Cultura. Esta iniciativa de proyecto de ciudad comenzó en el anterior gobierno socialista, aunque Pelayo, con una falta absoluta de elegancia, no lo mencionara en su intervención”.

“Es positivo, -continúa Díaz-, que el actual gobierno municipal aproveche todo el trabajo previo realizado en la pasada legislatura cuando dimos a conocer la iniciativa para ser Capital Europea de la Cultura 2031 y fuimos trasladándola a todos los sectores de la sociedad de Jerez, a las instituciones y a las administraciones públicas de nuestra provincia”.

El portavoz socialista considera que, “ha sido un evento con cierta intención de continuidad, pero detectamos problemas de enfoque y de contenido. En el acto de presentación de la candidatura a la Capitalidad, Pelayo obvió las señas de identidad de Jerez, de la grandeza de nuestra ciudad, de todo aquello que convierte a Jerez en una ciudad única, singular, diferente y posiblemente lo que podría hacer de nuestra ciudad la mejor opción para ser Capital Europea de la Cultura 2031. Nos sorprendió que no hubiera ninguna referencia a nuestra Semana Santa, Feria, y zambombas. No vimos ni escuchamos el flamenco por ningún sitio, ni referencias al consagrado y reconocido Festival Internacional de baile Flamenco, ni una imagen de nuestro amplio y valioso patrimonio histórico y artístico. Por no decir, que tampoco hubo caras jerezanas conocidas internacionalmente del mundo de la cultura, de las artes plásticas, de las letras, lírica, concertistas, actores o compositores en dicha presentación.”

José Antonio Díaz señala que, “el vídeo de presentación no resaltaba el potencial de nuestra candidatura, utilizando un formato casero, poco atractivo y desdibujado y el acto quedó reducido a una puesta en escena, con algunos flasses y poco contenido. Esperábamos algo más, por desgracia no reconocimos Jerez en la presentación, podría ser cualquier otra ciudad menos la nuestra. Si queremos caminar o aspirar a ser Capital Europea de la Cultura hay que aumentar el nivel en las formas y el fondo, si el objetivo consistía en motivar a los jerezanos, consiguieron el efecto contrario”.

Díaz considera que, “el proyecto de Capitalidad Cultural debe vertebrar un modelo de ciudad en el que se integre a toda la sociedad de Jerez. El problema está en que el gobierno de Pelayo no tiene modelo de ciudad, por tanto, nos preocupa que en el proyecto de candidatura a la Capitalidad no se tenga claro el concepto. Porque si de verdad apostara por la cultura no habrían eliminado propuestas culturales modernas, participativas y de éxito como el Festival Intramuros, el XERA Festival, el Navirap, el festival de Rock en la calle, entre otras iniciativas. Pelayo sale a un escenario para hablar de cultura, pero desde el despacho de Alcaldía recorta el presupuesto, reduce la actividad cultural, se carga el Festival Internacional de Títeres, descuida la programación del Villamarta, desdibuja la programación del verano y la Fiesta de la Bulería o lleva a FUNDARTE a la bancarrota”.

“Los asistentes se fueron del evento sin saber hacia dónde se dirige el proyecto de la Capitalidad y lo que es peor, no se dio ni una sola clave sobre la implicación de este proyecto en la vida cotidiana de los jerezanos y jerezanas. Nosotros apostamos porque la Capitalidad Cultural 2031 sea sentida por los jerezanos en su día a día, se viva en las calles y en los barrios, que sea un proyecto de todos y todas, común y participativo, un proyecto con sentimiento para que los vecinos y vecinas de Jerez se sientan identificados, y todo eso faltó en el acto de presentación de la candidatura. El gobierno de Pelayo no termina de engancharse a la Capitalidad Cultural porque no tiene claro el camino ni tiene alma”, concluye el portavoz socialista.

El camino hacia la Capital Europea de la Cultura 2031 será largo y exigente. Jerez deberá afinar su estrategia, mejorar la comunicación y presentar su candidatura de manera más vibrante y convincente para ganar tanto el apoyo ciudadano como el del comité evaluador.

Por último, el PSOE de Jerez se ofrece para "ayudar a reconducir la situación, aportando nuestra experiencia y conocimiento, compañeros que han trabajado intensamente en este proyecto y que permitirá dar una visión real para ser el proyecto ganador que Jerez merece".