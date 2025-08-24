Nuevo enfrentamiento entre PSOE y PP por la Escuela de Formación de la Policía Local

El PSOE de Jerez ha denunciado públicamente "la grave situación que rodea a la futura Academia de Policía Local y exige explicaciones inmediatas al Gobierno de María José García-Pelayo". Según han revelado los socialistas, el Delegado de Seguridad, José Ignacio Martínez, "ha intentado silenciar a algunos de los afectados ofreciendo las migajas de horas como profesor a cambio de su silencio".

Para los socialistas, se trata de una práctica “indigna y vergonzosa que desprecia los criterios básicos para garantizar una formación policial seria y de calidad". “Estamos ante una auténtica chapuza que atenta contra la dignidad, el honor y la profesionalidad del Cuerpo de la Policía Local. Pretenden tapar bocas a cambio de migajas, jugando con el futuro de la seguridad de los jerezanos”, han manifestado desde el PSOE local.

El PSOE denuncia además que "el Gobierno de Pelayo ha prescindido por completo del procedimiento administrativo legalmente establecido en la asignación del profesorado de la Academia de Policía Local, actuando con un desprecio intolerable hacia la ley y hacia la ciudadanía". Por ello, los socialistas anuncian que, "una vez analizada toda la documentación, exigirán la inmediata paralización de un procedimiento que califican de escandaloso.

“No se trata solo de irregularidades: hablamos de un Gobierno que se cree por encima de la ley, y eso es un ataque directo a la dignidad y a los derechos de todos los jerezanos”, han advertido. Además, alertan de que esta irresponsabilidad podría tener consecuencias muy graves, ya que supondría "paralizar el curso de ingreso de nuevos policías locales incluso después de su inicio, dejando a Jerez sin los refuerzos de seguridad que la ciudad necesita con urgencia".

Del mismo modo, los socialistas rechazan también "el intento del Delegado de Seguridad de justificar el procedi-miento en el artículo 310 de la Ley de Contratos del Sector Público. El artículo 310 no es una carta blanca para hacer lo que quieran. Usarlo como excusa es un fraude en sí mismo. La ley obliga a cumplir cada paso con transparencia y garantías. Quien diga lo contrario engaña a la ciudadanía y traiciona la confianza que debería proteger”, señalan.

Ante la gravedad de los hechos, el PSOE de Jerez "exige la dimisión inmediata e irrevocable del Delegado de Seguridad, José Ignacio Martínez, y del Director de la Escuela de Policía Local, José Carlos Merchán. “Ambos han dinamitado la confianza ciudadana con chapuzas y engaños que ponen en jaque la seguridad de Jerez, uno por acción y otro por omisión. No se puede confiar en responsables que convierten la seguridad en un experimento fallido. Cada día que sigan en sus cargos es una amenaza para la seguridad de la ciudad”, concluyen.

Respuesta popular

Por su parte, el Partido Popular de Jerez ha lamentado "la falta de imaginación del secretario general del PSOE, José Antonio Díaz, y su equipo a la hora de repetir denuncias sin fundamento con la única intención de conseguir aquel dicho de que una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. Esta vez con la futura Escuela de la Policía Local que el Gobierno de Mª José García-Pelayo va a volver a abrir, tras dejarla morir el Gobierno socialista de Mamen Sánchez y el propio Díaz".

Los populares recuerdan que “el verdadero escándalo fue acabar con esta escuela por parte del PSOE, que siempre ha demostrado su desprecio y falta de empatía con las fuerzas y cuerpos de seguridad, en especial a la Policía Local, a los que también ignoró cuando no los trasladaban a las nuevas instalaciones de la avenida de la Universidad hasta que llegó el PP en 2023 para hacerlo”.

"Díaz y el PSOE saben que lo que dicen es mentira y que el procedimiento de contratación del profesorado para la futura Escuela de Policía Local, que abrirá a finales de septiembre, sigue el procedimiento establecido en el Reglamento de la Escuela de Policía Local y cuenta con la conformidad del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA), tal y como recordó el propio Ayuntamiento hace diez días", insisten desde el PP.

Por tanto, "en ningún momento se ha vulnerado nada y tanto el nombramiento del director como el del coordinador de la Escuela de Policía Local han sido comunicados al IESPA, que ha dado su conformidad, al igual que al proceso de contratación de candidatos a profesores de la escuela. Es un proceso que continúa abierto y se rige por el artículo 310 de la Ley de contratación del Sector Público".

Los populares lamentan "el desconocimiento o la mala intención de Díaz en esta materia, y que solo a partir de mentiras intente bloquear esta iniciativa confundiendo a los jerezanos, tras no apostar por la continuidad de la formación de los policías locales hasta el punto de dejar morir la Escuela".

“En dos años, desde el PP se está haciendo mucho más por la Policía Local de Jerez que los socialistas hicieron en ocho años, porque se ha recuperado y rehecho lo que ellos destruyeron en ese tiempo, empezando por la nueva Jefatura de la Policía Local, la oferta de 47 nuevas plazas de Policía Local, el Servicio de Protección Civil que se está reimpulsando, la mejora de los medios técnicos y vehículos y, por supuesto, la reapertura de dicha Escuela de la Policía Local. Y eso es, ni más ni menos, lo que le molesta e incluso duele a Díaz y al PSOE”.