El PSOE alerta que el arbolado del parque de La Canaleja "se seca"

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado en un comunicado "el deterioro que está sufriendo el arbolado plantado en la primera fase del bosque urbano de La Canaleja debido a la falta de riego y mantenimiento". Desde la formación, recuerdan que este espacio verde se proyectó, licitó y adjudicó por el anterior gobierno del PSOE de Jerez. El objetivo era "unir los barrios de La Milagrosa y La Canaleja con una zona verde de 82.000 metros cuadrados, dotada de casi 2.000 árboles de nueva plantación y con una inversión cercana a los dos millones de euros".

Sin embargo, desde el PSOE lamentan que “el gobierno de Pelayo comenzó tarde y mal las obras de La Canaleja, a desgana, sin implicarse en un proyecto que se encontraron en marcha cuando llegaron al gobierno municipal, y después de un año en obras se aprecia que a Pelayo le importa poco el bosque urbano porque no se está manteniendo el arbolado plantado durante la obra”.

Así las cosas afirma José Antonio Díaz, portavoz del Grupo Municipal Socialista, insiste en que "el bosque urbano de La Canaleja es un proyecto de los que hacen ciudad. Una iniciativa transformadora que distingue a Jerez de otras ciudades, pero Pelayo no le está dando el valor y el sitio que merece".

En este sentido, reitera que "las obras empezaron tarde, van a un ritmo muy lento, lo poco que se ha ejecutado se está deteriorando por la falta de mantenimiento y de riego. Los árboles que se han plantado se secan y se mueren. Es una gestión muy deficiente de este proyecto que debía ser un referente en la sostenibilidad verde de Jerez. Un año después, en el bosque urbano de La Canaleja no hay avances significativos y lo poco que se ha invertido, se está echando a perder".

"Si no se cuidan los detalles, si no se riegan, en lugar de un bosque tendremos un desierto urbano. ¿No se está supervisando?”, continúa Díaz. “Cualquier jerezano que se acerque a las obras del bosque urbano de La Canaleja puede comprobar el estado lamentable de la arboleda.Es una pena que con el dinero de los impuestos de los jerezanos, se estén invirtiendo dos millones de euros y los árboles se pierdan por falta de supervisión y riego. Por tanto, exigimos que se actúe urgentemente para que no se pierdan más árboles. Está muy bien comprar árboles, pero si no se cuidan y se riegan, están tirando el dinero de los jerezanos”, concluye el portavoz socialista