El PSOE reclama bonificaciones en el recibo del agua para los afectados por el corte de agua en Vallesequillo y Montealegre

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Jerez exige "que el gobierno local inicie los trámites necesarios para que los vecinos afectados por el corte de agua sufrido en la zona oeste de Jerez reciban bonificaciones en el recibo del agua que Pelayo les va a subir en más de un 40%".

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Antonio Díaz, recuerda que “los jerezanos y jerezanas de barriadas como Vallesequillo y Montealegre entre otras han estado durante más de 36 horas sin agua . No han podido lavar, cocinar, asearse, disponer de agua caliente, trabajar en sus negocios, etc. Han tenido que recurrir a la ayuda de familiares cercanos o hacer cola ante los camiones cisterna para hacerse con un mínimo indispensable de agua para poder beber o cocinar. Hemos visto imágenes tercermundistas en las calles de Jerez”.

“La administración pública no sólo está para recaudar como hace Pelayo con el recibo del agua, también es su obligación reparar el daño causado y compensar a la ciudadanía por las averías y las molestias ocasionadas. Por eso, desde el Grupo Municipal Socialista exigimos que se bonifique en el recibo del agua a los usuarios y vecinos afectado por esta avería que han estado más de tres días sin el adecuado suministro y servicio de un bien tan indispensables como es el agua”, anuncia José Antonio Díaz.

El portavoz socialista rechaza "las excusas que desde el gobierno local ha intentado transmitir el delegado 'de guardia'. Es una situación lamentable la del Sr. Espinar. Los jerezanos sin agua en sus casas, haciendo cola ante un camión cisterna y el delegado Espinar dedicándose a repartir culpas inventadas por él contra el Consorcio o contra el PSOE. Espinar intenta desviar la atención de la realidad: el Consorcio lo gobierna el Partido Popular, el Ayuntamiento lo gobierna el Partido Popular y la avería no ha sido en 2020 o 2023... Es ahora, en enero de 2025. Los primeros y únicos responsables obligados a dar soluciones y no excusas, son los dirigentes políticos del Partido Popular”.

“Pero no hay nadie al frente del Ayuntamiento de Jerez. Y lo hemos comprobado con esta avería. Mientras los jerezanos y jerezanas llevan dos dias sin agua en sus casas, la sra. Pelayo, alcaldesa, senadora y presidenta de la FEMP, se ha marchado a Valencia, no siendo ya una casualidad que siempre que hay problemas en la ciudad la alcaldesa no está. Que sepan todos los jerezanos y jerezanas que se han visto afectados y sin agua durante dias que a Pelayo le importan más los actos de la FEMP en Valencia que lo que le sucede a los vecinos y vecinas cuya ciudad tiene la obligación de gobernar”, concluye el portavoz socialista.