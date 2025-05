El PSOE denuncia los retrasos y los problemas de accesibilidad por las obras de la Plaza del Mercado

José Antonio Díaz, portavoz del PSOE de Jerez, ha señalado que "la prolongación de las obras en la Plaza del Mercado ha convertido la zona en una auténtica ratonera, generando un aislamiento creciente para los residentes, quienes enfrentan diariamente dificultades para acceder a sus viviendas".

El Grupo Municipal Socialista denuncia "los graves problemas de accesibilidad" tras una visita a la zona a petición de los vecinos y Díaz subraya que “Pelayo no escucha, no atiende ni se interesa por los problemas de los vecinos del entorno de la Plaza del Mercado. La alcaldesa, que cobra dos sueldos, parece no tener tiempo para acercarse a la zona pero seguro que vendrá para hacerse la foto el día de la inauguración”.

"Sabemos que los vecinos del barrio de San Mateo han trasladado esta situación al Ayuntamiento, pero el gobierno local permanece indiferente, no escucha y no da soluciones. Esta situación ya se vivió anteriormente en la Plaza de San Juan y en la Plaza Rafael Rivero, con los mismos problemas de accesibilidad y movilidad. Parece que el gobierno de Pelayo no tiene intención de aprender de sus errores. Están más pendientes de otros asuntos como los viajes de la alcaldesa, su siguiente posado fotográfico o el lío que han organizado con las casetas de la Feria del Caballo 2025”, ha añadido el portavoz socialista.

Los problemas se agravan "especialmente para las personas mayores y con movilidad reducida, que tienen dificultades para acceder a sus domicilios y para realizar tareas cotidianas con normalidad. A esto se suman los obstáculos para la intervención de los servicios de emergencia como ambulancias, bomberos o policía, y servicios públicos de limpieza, debido a los accesos bloqueados por las obras, que han transformado este céntrico enclave en un laberinto de callejones sin salida. La situación es especialmente caótica en plaza del Mercado y calle Justicia", asegura Díaz.

“Desde el Grupo Municipal Socialista, y en nuestra labor como oposición útil, denunciamos y damos visibilidad a estos graves problemas de planificación y gestión por parte del gobierno de Pelayo. Es inadmisible que estas situaciones se repitan una y otra vez: ocurrió en la Plaza de San Juan, en la Plaza Rafael Rivero, y ahora en la Plaza del Mercado. Son obras de mejora muy necesarias para la regeneración del centro histórico, pero la gestión del gobierno de Pelayo está siendo un calvario para los vecinos de la zona, a los que trasladamos todo nuestro apoyo y el compromiso del Grupo Municipal Socialista para que sus reivindicaciones sean escuchadas”, concluye José Antonio Díaz.