El PSOE exige explicaciones urgentes por las dos averías del autobús eléctrico

El PSOE de Jerez ha denunciado "la grave irresponsabilidad del gobierno de María José García-Pelayo al ocultar a la ciudadanía las dos averías sufridas por el autobús eléctrico adquirido recientemente" y exige explicaciones inmediatas. Este autobús, "presentado con grandes titulares como símbolo de modernización, arrastra defectos de fábrica que incluyen fallos en la sincronización del motor y la batería, provocando dos averías antes si quiera de su puesta en servicio".

Estos problemas técnicos, lejos de ser gestionados con diligencia, "se han traducido en retrasos, paralización del servicio y sobrecostes que hoy asumen injustamente los jerezanos con sus impuestos". A pesar de ello, "el gobierno del PP ha renunciado a reclamar las penalizaciones estipuladas en el contrato, ni ha iniciado ningún expediente de devolución o sustitución del vehículo defectuoso".

Desde el PSOE de Jerez, a través de su grupo municipal, "vamos a solicitar formalmente toda la documentación relacionada —informes técnicos, expedientes de penalidades, actas de recepción—, documentos que, de forma incomprensible, no han sido publicados ni compartidos con la ciudadanía".

Para los socialistas, "este oscurantismo refuerza la sospecha de que el Ejecutivo local prioriza la propaganda frente a la defensa del interés general. Una situación insostenible para la ciudadanía Lo más alarmante es que este autobús eléctrico solo opera hasta mediodía, mientras la población sufre esperas de más de una hora y se ve obligada a utilizar vehículos abarrotados, en condiciones que superan el aforo legal y comprometen la seguridad".

Esta situación "no es fruto del azar-añaden desde el PSOE-, sino de decisiones políticas concretas, como la expulsión del único técnico cualificado de Comujesa: el Director de Operaciones. Esta figura es esencial en cualquier empresa seria de transporte urbano, como TUSSAM en Sevilla, EMT en Madrid o AUVASA en Valladolid".

En palabras de José Antonio Díaz, "mientras en estas ciudades los equipos técnicos desarrollan planes de contingencia, programas de renovación de flota y sistemas de control de calidad, en Jerez el PP opta por esconder los fallos y sustituir la planificación por titulares vacíos. Desde el PSOE de Jerez insistimos en que la ciudadanía no merece el gobierno de Pelayo que miente, manipula y actúa por puro sectarismo. El transporte público es un servicio esencial para miles de personas que no pueden seguir pagando la improvisación de un gobierno incapaz".

Por ello, "reclamamos la puesta en marcha inmediata de un plan integral de actuación. Es hora de dejar atrás la propaganda y volver a planificar con rigor, profesionalidad y responsabilidad. Este modelo ya estaba en marcha durante la última etapa del gobierno socialista, que dejó iniciado un estudio para la reordenación de líneas y la mejora del servicio".

Sin embargo, "el Partido Popular lo abandonó nada más acceder a la alcaldía, demostrando que la modernización del transporte nunca ha estado entre sus prioridades. El PSOE de Jerez exige, por tanto, "la inmediata publicación de todos los informes técnicos sobre la compra y averías del autobús eléctrico. -La activación urgente de un Plan de Contingencia de Averías, que garantice que ningún vehículo circule sin las debidas garantías; la incorporación inmediata de personal técnico cualificado y con experiencia en la gestión de flota; la elaboración de un Plan de Choque del Estado de la Flota, con un cronograma claro de renovaciones y sustituciones; la finalización y actualización del estudio detallado del servicio y la reordenación de líneas iniciada por el anterior gobierno socialista.

Los socialistas insisten en que "en pleno siglo XXI no es de recibo que Jerez sufra autobuses con neumáticos en mal estado, retrasos inasumibles y una sensación generalizada de abandono institucional. El clamor ciudadano es claro: si la alcaldesa no es capaz de gestionar el transporte público, que se marche a Madrid y deje de utilizar Comujesa como tapadera de su ineficacia. Desde el PSOE de Jerez defendemos un modelo de transporte digno, sostenible y planificado con rigor. La ciudadanía merece un servicio público a la altura de sus necesidades, no un escaparate vacío de fotos y mentiras".