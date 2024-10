El PSOE de Jerez asegura que "el PP llevará a pleno un préstamo de más de 8 millones por los impagos a proveedores"

El PSOE de Jerez asegura que "el PP de Pelayo va a utilizar su mayoría absolutista para aprobar en el próximo pleno del Ayuntamiento de Jerez otro préstamo de más de ocho millones de euros con cargo al bolsillo de los jerezanos", préstamo que "es la consecuencia de la política económica de despilfarro y de caos económico que ha impuesto Pelayo desde que llegó a la Alcaldía".

“El Grupo Municipal Socialista lo viene diciendo desde hace meses y ya se están viendo las consecuencias. Este viernes, Pelayo pedirá 8,8 millones de euros a los bancos para pagar facturas impagadas por este gobierno. Ya no tiene de dónde sacar y recurre a los préstamos. Ha hecho una desviación presupuestaria de 30 millones de euros. Acumula más de 12 millones de euros en impagos a proveedores del Ayuntamiento y de las empresas municipales. En un año ha subido la deuda a proveedores en un 72%. Sólo entre Comujesa y Fundarte ha disparado la deuda en más de dos millones de euros. Y además Pelayo tarda más tiempo en pagar, si es que paga. El periodo medio de pago se acerca a los 90 días. Un año de desorden economico en el Ayuntamiento y al que Pelayo no deja de hacerle agujeros económicos”, enumera el portavoz socialista José Antonio Díaz.

“Jerez ya no tiene ni gobierno ni alcaldesa. El Partido Popular ha convertido el Ayuntamiento en su productora de eventos donde Pelayo es la protagonista mientras los servicios públicos están peor, no funcionan. Pelayo gasta el dinero público en pago de sobresueldos, gratificaciones y productividades mientras las empresas proveedoras no cobran, la limpieza empeora en Jerez, los autobuses arden, las calles levantadas, los barrios se quedan a oscuras y la inseguridad crece”, critica José Antonio Díaz.

“Lo único que ha hecho Pelayo en lo que llevamos de legislatura es subir los impuestos, y los volverá a subir, incrementando la deuda municipal, cómo hará en el pleno de este viernes, dejar de pagar a los proveedores y mentir día tras día creando una imagen de Jerez que sólo existe en su imaginación. No hay autobuses nuevos, no hay refuerzo de limpieza, no hay viviendas públicas de nueva construcción, no se está reponiendo y manteniendo el alumbrado público y está llevando una dirección nefasta de los proyectos de ciudad que heredó y como ejemplos tenemos las obras de la Plaza de San Juan, la chapuza del parque de La Cartuja, o los arreglos de acerado y pavimento que son insuficientes”, añade el portavoz socialista en nota de prensa.

“Pelayo ha creado un Jerez partido en dos. Tenemos el Jerez de Pelayo que pagan todos los jerezanos con las subidas de impuestos y los préstamos extraordinarios y también tenemos el Jerez real, el que viven los jerezanos y jerezanas cada día en sus barrios que están abandonados, con equipamientos deteriorados, servicios públicos insuficientes, oscuridad, inseguridad y suciedad. Esto es lo que sucede cuando se gobierna como lo hace Pelayo: con mentiras, despilfarro y soberbia”, concluye el portavoz socialista.