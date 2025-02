El PSOE de Jerez asegura que los vecinos de El Almendral están intranquilos por el abandono de la antigua Jefatura de Policía Local

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Antonio Díaz, ha advertido el estado de abandono de la antigua Jefatura de la Polícia Local de El Almendral “ante la preocupación y denuncias vecinales. Nos han trasladado su preocupación por los movimientos sospechosos en el edificio, con personas merodeando por sus inmediaciones. Es lógico que se sientan inseguros y teman que este lugar se convierta en un foco de vandalismo y otras actividades indeseables”, ha señalado Díaz.

Díaz ha recordado que esta situación no es nueva y que lleva meses produciéndose sin que el gobierno local haya tomado medidas efectivas. “La alcaldesa mejor pagada de España, senadora y presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, ha recurrido a la improvisación y el ‘salto de mata’ ante este problema. Nuestra denuncia en redes sociales la sorprendió de fin de semana en Jerez, cuando el abandono del edificio es evidente desde hace meses y ella es la principal responsable de la guardia y seguridad de los inmuebles municipales, como es el caso de la antigua Jefatura de Policía Local”, ha aña-dido José Antonio Díaz.

El portavoz socialista ha criticado que la alcaldesa vuelva a anunciar la utilización del edificio para fines sociales, como ya hizo hace un año. “Pelayo tiene que decir la verdad, no existe ni proyecto ni presupuesto para el uso social de este edificio, pero ella se lo inventa, aparentado algo que no existe salvo en su mente, no puede y debe engañar a los jerezanos porque lleva un año anunciando siempre lo mismo”, insiste Díaz.

Asimismo, ha denunciado la “brillante idea” disuasoria a raíz de nuestra denuncia pública, “el gobierno de Pelayo se ha limitado a dejar las luces encendidas y estacionar un coche averiado de la Policía Local en la puerta de este inmueble, sin policias y sin seguridad. Este gobierno ha superado los límites de lo ridículo. ¿En manos de quienes estamos? Es una falta de respeto a los vecinos y Jerez merece un gobierno chapucero”, ha denunciado José Antonio Díaz. Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista se exige a la alcaldesa seriedad y re-sponsabilidad en la gestión de los recursos municipales.

“Le pedimos que gobierne Jerez desde Jerez, no desde Madrid, que adopte medidas serias para la custodia del edificio y que presente un proyecto de ejecución de manera inmediata. No es aceptable que siga anunciando la misma iniciativa sin avances mientras el edificio está cayendose a peda-zos y en peligro de saqueo y vandalismo”, ha concluido Díaz.