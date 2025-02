El PSOE de Jerez y vecinos reclaman el arreglo de la carretera que une San José Obrero y Guadalcacín

Los concejales del grupo municipal socialista, José Antonio Díaz, Carmen Collado, Jesús Alba y Gabriel Fabregat, junto a la representante socialista en la junta vecinal de Guadalcacín, Nieves Mendoza, han mantenido una reunión con colectivos vecinales para abordar la reivindicación del proyecto de mejora y urbanización de la carretera que une la barriada de San José Obrero con la ELA.

Los socialistas señalan que en los dos últimos años, distintos miembros del PP "han visitado esta carretera y prometido a los vecinos la ejecución de un proyecto de mejora, un compromiso previamente consensuado con los vecinos por los anteriores gobiernos socialistas. Sin embargo, a la hora de hacer política y cumplir compromisos, el PP ignora a los vecinos de Jerez, como está ocurriendo con San José Obrero y Guadalcacín. No hay avances significativos, no hay proyecto y lo que es peor, no hay partida presupuestaria en el presupuesto 2025 de la Diputación".

“Es evidente que el Partido Popular en el Ayuntamiento de Jerez y en la Diputación no quiere ejecutar este proyecto y desconocemos la razón. Se trata de una iniciativa demandada y consensuada con los vecinos, necesaria para mejorar la seguridad, accesibilidad y movilidad en la zona. Las preguntas son claras: ¿Por qué no se presupuesta este proyecto? ¿Existen problemas de comunicación y entendimiento entre la Alcaldía de Jerez y la Presidencia de la Diputación?”, cuestiona el portavoz, José Antonio Díaz.

El socialista alerta de que "la seguridad de los vecinos que tienen que transitar diariamente por esta vía sigue en peligro. Además, los delegados del Ayuntamiento y de la Diputación han visitado la zona con falsos anuncios y cifras inventadas, ya que posteriormente no se reflejan en el presupuesto provincial. No olvidemos que este vial es competencia de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento, administraciones gobernadas por el PP que está eludiendo sus responsabilidades con esta zona de Jerez, como está haciendo con muchos otros barrios".

Desde la plataforma vecinal recuerdan que “nos aseguraban que este proyecto avanzaba a pasos agigantados y que entraría en el presupuesto de 2025, pero finalmente no ha sido así. Lo que pedimos es que cumplan lo acordado con los vecinos y ejecuten el proyecto de mejora de esta carretera. Porque en esta carretera hemos tenido hasta accidentes mortales".

Luis Neira, de la Asociación de Vecinos de San José Obrero, considera que “es fundamental que los vecinos estén informados sobre la situación real del proyecto. Seguimos teniendo problemas de seguridad y movilidad que afectan tanto a San José Obrero como a Guadalcacín. Nos duele la falta de sinceridad y de interés del Ayuntamiento y de la Diputación. Estamos intranquilos porque no sabemos si este proyecto de mejora, tan necesario y demandado, se hará realidad algún día".

Por su parte, el presidente de la federación Solidaridad, Manuel Cazorla, detalla que "hace dos meses y medio, responsables políticos del Ayuntamiento y la Diputación vinieron aquí y anunciaron una inversión de 1.400.000 euros para la mejora de la carretera entre Jerez y Guadalcacín. Sin embargo, a día de hoy, ese dinero no se refleja en el presupuesto de 2025 de la Diputación. ¿Dónde está esa partida presupuestaria? Exigimos que se cumplan las promesas y los consensos alcanzados con los vecinos y que las administraciones públicas se tomen en serio este proyecto".