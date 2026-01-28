El PSOE de Jerez considera "un escándalo recortar cuatro millones en limpieza para pagar gratificaciones y sobresueldos"

El PSOE de Jerez exige "explicaciones urgentes al gobierno de Pelayo tras aprobar en diciembre una modificación presupuestaria (Transferencia de Créditos 093/2025) por 4.210.718,66 euros. Según esta operación, se reducen recursos económicos de partidas vinculadas al servicio de limpieza para aumentar el despilfarro en gasto de personal, incluidas gratificaciones. Mientras tanto, los jerezanos pagan más impuestos y una factura de la basura más cara para tener una ciudad más sucia, con contenedores averiados y enseres acumulados en la vía pública".

En nota de prensa, los socialistas aseguran que "entre las partidas recortadas figuran, entre otras, las de Recogida de residuos urbanos – Recogida de residuos (2.710.935,05 €), las de Conservación y mantenimiento de planta de compostaje, reciclaje y tratamiento (869.467,10 €), las de Estudios y trabajos técnicos vinculados al tratamiento de residuos urbanos (367.295,10 €.) y las de Alumbrado público (81.474,84 €). En total, más de 4.000.000€ en recortes que llevan el sello de Pelayo: los jerezanos pagan más impuestos y el servicio de limpieza empeora".

“Mientras el Gobierno de Pelayo sube los impuestos y encarece la factura de basura, achicharrando a impuestos a los jerezanos, el servicio de limpieza no mejora. Lo que sí aumenta es el dinero para gratificaciones y sobresueldos”, añade el secretario general del PSOE de Jerez, José Antonio Díaz.

El PSOE considera "especialmente grave que, apenas 48 horas necesitó para modificar el presupuesto y tres meses sigue modificando para ampliar y despilfarra en gasto de personal. Esto evidencia que el presupuesto nació mal, como se advirtió en el pleno. El presupuesto era un fraude, y el tiempo le da la razón al PSOE. Se prometieron mejoras en servicios esenciales, pero se ocultó el gasto real en sobresueldos del personal con el único propósito de engañar y mentir a los jerezanos".

“Si a los tres meses ya falta dinero para personal por un importe de 4 millones de euros, ¿qué credibilidad tiene este gobierno? El gobierno de Pelayo es un timo. Los jerezanos está hartos que le suban los impuestos para gastar el dinero que no se tiene, y encima tocar el bolsillo a los jerezanos para pagar sobresueldos”, añade Díaz.

El PSOE advierte que "esta modificación puede tensionar las reglas económicas y financieras del Ayuntamiento: no hay contención, lo que hay es despilfarro a costa del jerezano, el aumento del gasto de personal incumple el Plan de Ajuste y puede agravar las desviaciones de estabilidad presupuestaria como advierte el interventor municipal en su informe. Además, existen límites legales para el régimen de gratificaciones y complementos. El propio interventor municipal advierte en su informe de posibles incumplimientos, por lo que entendemos que el expediente de nóminas podría y debería incorporar reparo”, señala José Antonio Díaz.

Desde el PSOE "queremos agradecer el esfuerzo de los trabajadores y de la empresa ya que necesitan más personal y recursos económicos, y la paciencia de la ciudadanía que paga más, pero recibe un peor servicio: suciedad acumulada, contenedores rotos y enseres abandonados durante días. Jerez no puede ser una ciudad donde se paga más por menos. El Gobierno de Pelayo tiene que elegir: o está con la ciudadanía y sus barrios, o está con el despilfarro y los parches. Esta modificación es un parche carísimo a costa del bolsillo de los jerezanos. Jerez necesita un cambio: más limpieza y mejores servicios, no más impuestos para pagar sobresueldos”, concluye el secretario general del PSOE de Jerez.