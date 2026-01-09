El PSOE de Jerez denuncia el estado de abandono de la plaza Salvador Allende

El grupo municipal socialista reclama al Ayuntamiento una actuación "urgente" en la plaza Salvador Allende, "ante el evidente abandono y deterioro que sufre este espacio del centro histórico de Jerez, pese a haber sido objeto de una reforma integral en marzo de 2023".

El portavoz del grupo municipal, José Antonio Díaz, se hace eco de las "quejas y reclamaciones de los vecinos y vecinas de la zona, que muestran su preocupación por la falta de mantenimiento y la dejadez del gobierno municipal". "La falta de gestión y de mantenimiento del gobierno de Pelayo se puede ver claramente en la plaza Salvador Allende. Pelayo estará ‘cuidando detalles que ella misma se inventa’, pero desde luego no está dando soluciones a los vecinos y vecinas de esta zona del centro histórico”, ha señalado Díaz.

Durante la visita, el portavoz socialista ha podido comprobar el estado del pavimento, que “lleva roto más de un año y medio”, la proliferación de pintadas, "el deterioro del parque infantil —actualmente sin uso— a lo que hay que añadir los problemas de vandalismo y botellones incontrolados que, según los vecinos, se repiten con frecuencia, entre otras incidencias". Díaz ha explicado que gran parte de estos desperfectos "se han producido por el paso de vehículos pesados durante las obras recientemente finalizadas en la Plaza San Juan. Era algo que se sabía que podía ocurrir, pero como el gobierno de Pelayo no planifica, no gestiona y no trabaja, mientras ejecuta obras en un espacio, deteriora otro, como ha pasado con la Plaza Salvador Allende".

"Nosotros ya lo advertimos hace tiempo, pero Pelayo sólo está preocupada por su carrera en Madrid", ha afirmado. El portavoz socialista ha lamentado especialmente que “esta plaza fue reformada integralmente por el anterior gobierno del PSOE, en marzo de 2023 con una inversión de 500.000 euros, recuperamos un espacio del centro de Jerez que el gobierno de Pelayo ha destrozado en poco menos de dos años”.

Desde el partido se exige al gobierno del PP que “deje de sobreactuar de cara a la galería y se ponga a trabajar de verdad, atendiendo las reivindicaciones de los vecinos y vecinas de la Plaza Salvador Allende y reparando de inmediato los destrozos ocasionados, garantizando el mantenimiento y la seguridad de este espacio público”.