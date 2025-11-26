El PSOE de Jerez denuncia que continúa la plaga "descontrolada" de ratas en Los Villares

"Los vecinos de la calle Mar Jónico y su entorno nos trasladan que las ratas siguen campando a sus anchas, entrando en las casas, apareciendo a plena luz del día por las calles y generando un evidente riesgo de infecciones y enfermedades". Así ha explicado el portavoz socialista, José Antonio Díaz, la situación que se vive en Los Villares.

El grupo municipal socialista considera que el gobierno local "trata de resolver los problemas con propaganda en lugar de con gestión eficaz". "Tal vez Pelayo y su delegado de Medio Ambiente creen que las ratas leen la prensa o ven vídeos en redes sociales, y se van a marchar por lo que ellos dicen en los medios. Si realmente han actuado para desratizar en Los Villares no ha servido para nada, porque la plaga sigue igual o peor”, ha criticado Díaz.

Para los socialistas, esta situación es consecuencia directa "de un modelo de gobierno más preocupado por la foto y el titular, que por la salud y la tranquilidad de la ciudadanía". "Estas cosas pasan cuando no se gobierna ni se gestiona para la ciudadanía. El gobierno de Pelayo vive pendiente de la imagen, de la foto fácil y el titular amable, mientras los vecinos de Los Villares tienen que soportar cada día una plaga descontrolada de ratas ante la ineficacia manifiesta del delegado de Medio Ambiente”, ha añadido Díaz.

Por todo ello, desde el PSOE se exigen "soluciones inmediatas y eficaces ante este problema de salubridad pública". "Le decimos al gobierno de Pelayo que no se moleste en responder con otra nota de prensa o con otro vídeo en redes sociales. Lo que tiene que hacer es trabajar más y mejor por los vecinos y vecinas de Jerez, y más concretamente de Los Villares poniendo en marcha un plan de desratización específico y eficaz que acabe con la plaga de ratas”, ha concluido José Antonio Díaz.