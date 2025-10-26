El PSOE de Jerez denuncia que la fábrica de botellas "se ha convertido en una chatarrería"

“Saint-Gobain ha convertido la antigua fábrica en una auténtica chatarrería industrial. Es una vergüenza para Jerez, que la multinacional desprecie de esta manera a nuestra ciudad”, ha denunciado en un comunicado el portavoz del PSOE de Jerez, José Antonio Díaz.

El edil socialistas ha asegurado que "esta multinacional mantiene más de 100.000 metros cuadrados en un estado de ruina, suciedad, peligro y especulación, muy cerca del centro urbano de Jerez, bloqueando cualquier posibilidad de desarrollo urbanístico" .

“Se fueron dejando desempleo y ahora dejan chatarra y abandono. Jerez no puede seguir secuestrada por los intereses de una empresa que utiliza esta ciudad como moneda de cambio de nada”, ha denunciado.

Díaz: "García Pelayo mira hacia otro lado"

El dirigente socialista ha acusado al gobierno de María José García-Pelayo de “mirar hacia otro lado” y de actuar con “sumisión e indiferencia” ante esta situación.

“No hay voluntad de hacer nada. Pelayo prefiere obedecer a la empresa antes que defender a Jerez. Y por esa inacción estamos perdiendo una oportunidad histórica para construir vivienda pública, crear empleo y recuperar uno de los mayores puntos negros de la ciudad”, ha reprochado.

Díaz recordó que el PSOE impulsó proyectos como los terrenos de Croft, el Polígono Guadalquivir para Cash Family, el Palacio de Congresos para Lidl o el sector de Pozoalbero para McAllan.

También señaló que antes de las elecciones de 2023 se anunció la intención de expropiar los terrenos de la fábrica ante la negativa de Saint-Gobain a desarrollarlos.

El PSOE insta a la expropiación o la venta forzosa del solar

El PSOE exige que el gobierno municipal inicie de manera inmediata la expropiación o la venta forzosa del solar por incumplimiento de los deberes urbanísticos. “La ley permite actuar y Jerez lo necesita ya. No podemos seguir esperando a que Saint-Gobain decida cuándo y cómo desarrollar unos terrenos que llevan 15 años abandonados”, ha dicho Díaz.

También ha propuesto como alternativa activar la figura del agente urbanizador para que una empresa solvente ejecute el proyecto y repercuta los costes a los propietarios actuales.

El portavoz socialista ha tendido la mano al gobierno local para alcanzar un acuerdo político que permita actuar con firmeza y respaldo jurídico. “Si el gobierno de Pelayo decide ponerse del lado de Jerez y no de la empresa, el PSOE estará ahí para apoyarlo. Pero si continúa escondido, seguiremos denunciando este chantaje sin descanso”, ha advertido.

Por último, José Antonio Díaz ha concluido asegurando: “La antigua fábrica de botellas no puede seguir siendo una chatarrería. Es suelo para vivienda, para empleo, para ciudad. Cada día que pasa es una oportunidad perdida por la cobardía de unos y la avaricia de otros. Ya es hora de actuar.”