El PSOE de Jerez denuncia la falta de limpieza y seguridad en San Valentín

José Antonio Díaz, portavoz del Grupo Municipal Socialista, ha visitado la barriada de San Valentín a petición de sus vecinos y ha recorrido sus calles para conocer de primera mano sus demandas y necesidades. El portavoz socialista denuncia que “la barriada de San Valentín está sucia por el recorte de servicios que Pelayo ha realizado en esta barriada. Ya no se limpia en las calles y espacios interiores de San Valentín, algo que nunca había sucedido antes. Después de 50 años, el Gobierno de Pelayo les ha quitado el servicio de limpieza según nos denuncia los vecinos. Hay acumulación de residuos y suciedad y malos olores por falta de baldeo.

Además, ha añadido que “es necesario contratar personal eventual para el servicio de limpieza, por eso Jerez está más sucio. El gobierno de Pelayo no se toma este asunto en serio, es un gobierno débil que no toma decisiones y prefiere mirar hacia otro lado. Las consecuencias y perjuicios las padecen los vecinos de los barrios de Jerez, cómo está sucediendo en San Valentín”.

La situación de inseguridad es otro asunto que preocupa en San Valentín, pues “los vecinos nos comunican que hay un aumento de la delincuencia alterando la convivencia vecinal en la barriada por la falta de vigilancia y seguridad”, añade José Antonio Díaz. “Pelayo quiere ocultar la delincuencia. Los vecinos de san Valentín viven atemorizados por los robos, el vandalismo, el trapicheo de drogas. El último caso que han sufrido en esta barriada ha sido el de una vecina que ha tenido que ser hospitalizada después de sufrir un tirón. Se han llevado cerramientos y hasta puertas metálicas, según nos informan los propios vecinos”, denuncia el portavoz socialista.

“La falta de sensibilidad de Pelayo es indignante. A ella le da igual, porque está más tiempo en Madrid que en Jerez y no se quiere enterar de los problemas de Jerez. Es lamentable que buenos vecinos de Jerez, que pagan sus impuestos no reciban de la alcaldesa el trato que merecen. Los vecinos de San Valentín han realizado innumerables escritos y la alcaldesa no les responde, los ignora. Desde el Grupo Municipal Socialista, denunciamos los problemas que está generando el desgobierno de Pelayo en los barrios de Jerez, como hemos comprobado en San Valentín. Nuestros barrios están más sucios e inseguros desde que gobierna Pelayo Por tanto, solicitamos más limpieza, restituir el servicio de limpieza que tenían en los espacios interiores de las plazas, y que se aplique un Plan especial de seguridad para el barrio de San Valentín para evitar los robos y trapicheos de drogas.”, concluye José Antonio Díaz, portavoz del Grupo Municipal Socialista.