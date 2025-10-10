El PSOE de Jerez denuncia "el uso partidista de los Premios Ciudad de Jerez"

El PSOE de Jerez felicita "sinceramente a los premiados de los Premios Ciudad de Jerez 2025: CECOP, Jesús Corral, José Ramón Alcalá Zamora, Fredes Insa, la familia Gallardo, Raúl Rubiales 'Raule', Clínica Beiman, el Consejo Local del Motor y la iniciativa ciudadana 'Emparrados'. Ellos sí representan lo mejor de esta ciudad: trabajo, compromiso y humildad. No les hacen falta focos ni moquetas para servir a Jerez. Pero lo del jueves fue un espectáculo vergonzoso y bochornoso de autopremios y propaganda del PP. La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha convertido una ceremonia de reconocimiento ciudadano y orgullo colectivo en un acto de autohomenaje al Partido Popular. Una vez más, el PP se da premios y se aplaude a sí mismo, como ya hizo en los Premios Ciudad de Jerez de 2023 con el presidente Moreno Bonilla".

Argumentan los socialistas que "mientras Jerez sufre la falta de médicos y enfermeros, la escasez de ambulancias, el colapso de las listas de espera quirúrgicas o centros de salud bajo mínimos, Pelayo entrega trofeos a sus compañeros de partido y sonríe como si todo fuera bien. Y ahí estaba Antonio Sanz, consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla, recogiendo un premio de manos de su compañera y alcaldesa, riéndose y posando para las fotos mientras miles de mujeres se manifestaban en Cádiz exigiendo soluciones por el escándalo del cribado del cáncer de mama. Mientras miles de gaditanas gritaban '¡Queremos médicos!', el PP se aplaudía a sí mismo en Jerez".

El PSOE de Jerez "lo dice sin rodeos: La alcaldesa Pelayo vive en un mundo paralelo. Pelayo vive en su burbuja. Menos premios y más médicos. Menos fotos y más camas hospitalarias. Menos discursos y más sanidad pública en Jerez. La Junta de Andalucía de Moreno Bonilla lleva años maltratando a Jerez y a toda la provincia: recortando en sanidad, cerrando urgencias, olvidando el segundo hospital de Jerez, faltan pediatras y neurólogos y los centros de salud bajo mínimos. Y ahora, para rematar, vienen a darse premios entre ellos, con risas, flashes y aplausos en la mayor crisis sanitaria de Andalucía. Es una falta de respeto a las familias que sufren los recortes sanitarios".

“El PP se da premios mientras la sanidad pública se muere. Pelayo y Sanz no merecen aplausos: merecen rendir cuentas. La alcaldesa Pelayo por su silencio complice y Antonio Sanz como responsable directo. El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía y lugarteniente de Moreno Bonilla no fue capaz de pedir perdón por el mayor escándalo de la historia de la sanidad pública. Debió estar dando la cara ante las mujeres afectadas por la negligencia sanitaria de su gobierno", añaden los socialistas.

El PSOE de Jerez exige "que se devuelva la dignidad institucional a los Premios Ciudad de Jerez, que vuelvan a ser de la gente, no la pasarela del Partido Popular. Que dejen de utilizar el Ayuntamiento como escenario de propaganda y sucursal del PP. Los Premios Ciudad de Jerez deben servir para honrar a quienes hacen grande a esta ciudad, no para blanquear a quienes la olvidan y maltratan, porque Jerez necesita médicos, enfermeras, inversión y respeto. Jerez necesita soluciones. Los Premios Ciudad de Jerez no fue un acto institucional, fue un acto político”.