El PSOE de Jerez denuncia el retraso en las inscripciones de las actividades deportivas municipales en sala

El Grupo Municipal Socialista, a través de su viceportavoz Jesús Alba, informa sobre la situación de incertidumbre que sufren más de 700 usuarios de los servicios deportivos municipales en Jerez, quienes a día de hoy desconocen si podrán acceder a las actividades deportivas en sala que se venían ofertando desde el Ayuntamiento. “Lo normal es que en el mes de junio se hubiera abierto el plazo de inscripción para estas actividades. Sin embargo, ha comenzado septiembre y no solo no se ha abierto la inscripción, sino que tampoco se ha informado a los usuarios sobre qué actividades estarán disponibles”, ha explicado Jesús Alba.

El viceportavoz socialista ha lamentado que “las actividades deportivas en sala acumulan meses de retraso en su planificación, lo que está afectando negativamente a cientos de usuarios, muchos de los cuales necesitan este servicio público para mejorar su calidad de vida y condiciones físicas”.

Las actividades municipales en sala incluyen disciplinas como pilates, tonificación, mantenimiento deportivo, body fitness y baile fusión, entre otras. “Son actividades que generan un beneficio físico y emocional muy importante, y que en muchos casos son demandadas por necesidades de salud y bienestar. No es de recibo que la ciudadanía esté en esta incertidumbre por la falta de previsión del gobierno local”, ha señalado Alba.

Desde el PSOE se ha criticado el cambio de modelo de gestión impuesto por el gobierno "absoluto de María José García-Pelayo. Estas actividades eran impartidas por trabajadores municipales cualificados. Pelayo decidió privatizar este servicio y ahora nos encontramos con un funcionamiento muy discutible, con continuos retrasos y una improvisación que afecta negativamente a la ciudadanía, que tiene derecho a disfrutar de este servicio público”, ha recordado el edil socialista.

El Grupo Municipal Socialista anuncia que llevará esta cuestión al próximo pleno municipal para "exigir explicaciones al gobierno de Pelayo sobre los motivos por los que no se ha puesto en marcha el proceso de inscripción con la suficiente antelación y para reclamar que se garantice la continuidad de este servicio esencial para cientos de jerezanos y jerezanas".