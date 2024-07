El PSOE de Jerez "no ha dicho en ningún momento que no se aplique el convenio de Ayuda a Domicilio"

"El Partido Popular lo único que sabe gestionar son las mentiras y las sombras en Comujesa. La información emitida por el Partido Popular en la que afirman que el PSOE se niega a que se aplique el convenio de Ayuda a Domicilio es rotundamente falsa", subraya el Grupo Municipal Socialista, que "responde con nombres y apellidos" en la persona de su portavoz, José Antonio Díaz: “No vamos a consentir las mentiras de Pelayo, Espinar y el Partido Popular. El PSOE no ha dicho en ningún momento que no se aplique el convenio de Ayuda a Domicilio. Todo lo contrario, hemos exigido que el procedimiento siga su curso legal, es decir que lo traigan al Consejo de Administración de Comujesa y que se publique en el BOP".

"Y para que no haya dudas, y si es necesario, haremos públicos los audios actas del Consejo de Administración para que se descubra toda la verdad donde el Partido Popular quedará retratado por sus mentiras y manipulaciones”, añade José Antonio Díaz, que apostilla: “El Partido Popular de Pelayo es opaco, oscuro y esconde la realidad para manipular la información. Está engañando a la plantilla de trabajadoras y trabajadores de Comujesa. Hace seis meses que firmaron el convenio de Ayuda a Domicilio y todavía no lo han llevado al consejo de administración de Comujesa y deben hacerlo porque es un acuerdo que tiene contenido económico. ¿Por qué ocultan el convenio a los representantes de la oposición en Comujesa? ¿Por qué no se aprueba en el Consejo de Administración? ¿Por qué no se publica en el Boletín Oficial de la Provincia? ¿Por qué ningún trabajador tiene el Convenio Colectivo? ¿Por qué Pelayo no cumple con la legalidad y hace público el convenio? ¿Qué tienen que ocultar?”.

“Nosotros cumplimos con nuestra labor de fiscalización al gobierno municipal, y no vamos a tolerar que Pelayo y Espinar hagan acusaciones falsas. A cada mentira del Partido Popular el PSOE responderá con la verdad, que está reflejada en las actas de los consejos de administración de Comujesa. Que dejen de mentir y trabajen cumpliendo el procedimiento legal que merece el convenio de los trabajadores y trabajadoras de Ayuda a Domicilio”, concluye José Antonio Díaz.