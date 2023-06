El PSOE de Jerez cree que el plan de limpieza del gobierno local es "muy limitado"

El PSOE de Jerez cree que el plan especial de limpieza anunciado por el nuevo gobierno local del PP tendrá un efecto "muy limitado" frente a los planes de choque aplicados por el anterior ejecutivo socialista.

Pese a que los socialistas jerezanos consideran positivo cualquier refuerzo del servicio de limpieza, su coordinador de Políticas Ciudadanas, José Antonio Díaz, asegura que "iniciativas como ésta, que el PP, vende como una novedad, son un intento mediocre de igualar nuestra gestión", con la que recuperamos los 4 millones de euros y los 100 trabajadores que en su día recortó Pelayo".

Díaz recuerda que "el anterior gobierno del PSOE puso en marcha un plan de choque de limpieza que tenía el doble de personal con 62 personas en turnos de tarde y noche, el doble de tiempo de ejecución, casi tres meses desde agosto hasta octubre y que llegó a todos los distritos y barriadas de Jerez, consiguiendo normalizar la situación de la limpieza pública tras el desastre administrativo y económico que nos dejó Pelayo con la anterior concesionaria”.

El también concejal lamenta que "el PP intenta vender como un plan lo que en realidad es un escaso aumento del personal y las jornadas de trabajo respecto a lo que hay. Un plan de choque es lo que hicimos nosotros: turnos de tarde y noche, con 62 operarios, camiones de carga trasera, cubas de baldeo, barredoras, furgón hidrolimpiador, lavacontenedores, fregadoras, decapadoras, desbrozadoras y sopladoras, que durante tres meses actuaron por todo Jerez, recogiendo una media de 11.000 kilos diarios de residuos. Todo ello combinado con el servicio de limpieza ordinario".

El responsable socialista también ha expresado su preocupación por la situación de los trabajadores de la limpieza dada la aplicación del "supuesto plan de de choque de Pelayo" durante la ola de calor extremo: “Nos preguntamos si se ha pensado en la salud y la seguridad de los trabajadores del servicio de limpieza, al establecer un horario de tarde para un plan de choque durante el mes de julio. Lo idóneo sería que esta iniciativa se desarrollara de noche, cuando las temperaturas son más benignas y aptas para este tipo de trabajo”.

"No entendemos esta precipitación por parte del gobierno de Pelayo presentando un refuerzo de limpieza que no llega a ser un plan y que supone un recorte de recursos respecto a los planes que hacíamos desde el gobierno socialista; tiene menos tiempo, menos operarios y menos recursos. No estamos ante ninguna novedad, y además Pelayo intenta vender como logro un plan de choque de limpieza inadecuado, escaso y de efectividad discutible”, concluye Díaz.