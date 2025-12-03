El PSOE de Jerez reclama más limpieza para el parque Salud Pérez Leytón y el entorno de Eduardo Delage

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Antonio Díaz, reclama "más limpieza en la barriada Eduardo Delage ante la situación de abandono y suciedad que sufren en el parque Salud Pérez Leytón. Los vecinos y vecinas de esta barriada de Jerez han trasladado al PSOE su profunda preocupación por la insalubridad e inseguridad que padecen desde hace meses".

Díaz ha explicado que “los vecinos nos informan que la suciedad, los escombros y la basura se acumulan sin que exista una intervención eficaz por parte del Ayuntamiento”, una situación que atribuye a la “insuficiente frecuencia de limpieza que el gobierno de Pelayo dedica a esta barriada”.

Para el portavoz socialista, "este abandono está generando un grave problema de insalubridad y de convivencia". Asimismo, el PSOE advierte de la "falta de seguridad e iluminación en el parque, lo que provoca que al caer la tarde haya zonas completamente oscuras que son aprovechadas para comportamientos incívicos”.

Según Díaz, esta realidad crea "situaciones de inseguridad para las familias que intentan hacer uso de este espacio público. Los niños y niñas de Eduardo Delage no pueden disfrutar de su parque en condiciones de seguridad. Sus padres y madres viven en una preocupación constante porque el parque y su entorno inmediato se han convertido en un vertedero”, ha lamentado.

El Grupo Socialista recuerda que "los vecinos han informado repetidamente al Ayuntamiento, pero el gobierno de Pelayo no actúa, simplemente mira hacia otro lado".

"La prueba más evidente", según Díaz, es "el proyecto de mejora del parque Salud Pérez Leytón que el anterior gobierno socialista dejó redactado y listo para ejecutar, y que Pelayo ha guardado en un cajón durante más de dos años sin ningún tipo de justificación”.

Díaz ha señalado que "esta forma de proceder responde a la estrategia habitual de Pelayo: paralizar proyectos durante años para después presentarlos como si fueran propios”.

Para el portavoz socialista, esta actitud es “intolerable, porque lleva más de dos años sin ejecutar un proyecto heredado del anterior gobierno socialista, y los únicos perjudicados son los vecinos y vecinas de Eduardo Delage que exigen diginidad para su barrio”.

Desde el PSOE de Jerez, José Antonio Díaz, ha exigido a la alcaldesa que “ejecute el proyecto de reforma del parque Salud Pérez Leytón y que mejore la limpieza en la barriada Eduardo Delage, y más , cuando el gobierno local les ha subido a los vecinos el agua, la basura, el IBI, el impuesto de circulación, la plusvalía y otros impuestos”.