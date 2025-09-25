El PSOE de Jerez reclamará en pleno la restitución de la partida presupuestaria específica para Cuartillos

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Jerez, a través de una proposición en el próximo pleno municipal, someterá a votación la recuperación de la partida presupuestaria específica para la pedanía de Cuartillos en el presupuesto municipal para este año.

Jesús Alba Guerra, viceportavoz del grupo, ha destacado que "la eliminación de esta partida en el presupuesto 2025 supone un retroceso político y social que atenta contra la autonomía y visibilidad de la pedanía". Así lo ha valorado tras la reunión mantenida entre el portavoz socialista, José Antonio Díaz, el viceportavoz Jesús Alba y el coordinador de la pedanía, José Barriga. “En presupuestos anteriores, Cuartillos ya contaba con una asignación diferenciada en el presupuesto municipal que reflejaba su singularidad en comparación con otras zonas rurales de Jerez. Pelayo ha eliminado esta partida y ha situado a Cuartillos en categorías genéricas de gasto y esto es un retroceso claro en el proceso de consolidación de su identidad como pedanía", ha señalado.

Para el viceportavoz socialista, la ausencia de esta consignación "no solo afecta la gestión adecuada de los recursos, sino que también cuestiona un acuerdo político alcanzado por unanimidad en el pleno municipal, en el que todos los grupos, incluido el Partido Popular, apoyaron la constitución de Cuartillos como pedanía".

"La decisión de eliminar la partida presupuestaria supone incumplir el compromiso adquirido con Cuartillos y sus vecinos. Este acto genera desconfianza ciudadana y envía el mensaje de que los acuerdos políticos carecen de continuidad", ha añadido.

Además, los socialistas insisten en que una partida diferenciada es esencial para garantizar que los recursos lleguen a las necesidades reales de Cuartillos, evitando que se pierdan en la gestión global de las barriadas rurales. “Desde el PSOE, consideramos no se puede obviar el compromiso institucional adquirido en su momento para constituir a Cuartillos como pedanía. Mantener una consignación presupuestaria específica no es solo una cuestión técnica, sino una obligación política y moral. En el pleno extraordinario del Presupuesto municipal, presentamos la partida presupuestaria de Cuartillos como alegaciones y Pelayo utilizó el rodillo de la mayoría absoluta para bloquearla. Ahora tendrá que votarla en Pleno y dar la cara ante los vecinos de Cuartillos”, señala Jesús Alba Guerra.

“Es importante que se hable de Cuartillos, que se respete su singularidad en el municipio de Jerez y que se recupere una partida presupuestaria que es muy necesaria. Desde que Pelayo llegó a la alcaldía no se ha hecho ni invertido absolutamente nada en esta pedanía de Jerez y eso se nota en sus calles, en sus equipamientos y en sus servicios que se han deteriorado gravemente en los últimos dos años”, concluye.