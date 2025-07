El PSOE reclama en Jerez un trato ecuánime de la Diputación hacia los alcaldes de las ELAS

El secretario general del PSOE de Jerez, José Antonio Díaz, junto a las diputadas Carmen Collado y Laura Álvarez, han realizado este miércoles un balance de los dos años del gobierno del PP en la Diputación de Cádiz en el que han explicado, “frente al triunfalismo de la presidenta, cómo Jerez ha perdido con su gestión”.

"Para ser jerezana Martínez del Junco quiere poco a Jerez", han expuesto, señalando que "las barriadas rurales han perdido 500.000 euros que existían en la etapa del PSOE, que no ejecuta promesas como la carretera San José Obrero a Guadacalcín y para suspenso total ya, el abandono del proyecto de reforma integral de Ifeca para convertirlo en el Palacio de Congresos Lola Flores", como pretendía el gobierno socialista.

Han iniciado la rueda de prensa lamentando el fallecimiento del periodista Juan Ignacio López, destacando “el trato cercano cálido y una experiencia profesional envidiable, de manera que todos de luto también la política por la excelente relación que mantenía”.

"Para Jerez la de Diputación es un desastre de gestión presa del sectarismo y el maltrato a Jerez, pero especialmente en la zona rural, en las ELAS", ha destacado Díaz. Se trata, en su opinión, de “un gobierno que no es para todos y se ve reflejado en las inversiones, sobre todo de las barriadas y la zona rural de la ciudad".

Especialmente, Díaz ha lamentado que “la presidenta maltrate a los diputados, a los políticos permitiendo que diputados con actitudes barriobajeras ataquen a diputadas como Carmen Collado” y por tanto, ha pedido al PP “dignificar la política, respeto y educación, confrontar con ideas, no con insultos”, expresando el apoyo del PSOE de Jerez a Carmen Collado y al Grupo Socialista.

“También lo sufrimos en Jerez, parece que viene de serie el insulto, la descalificación por decir la verdad, lo que denuncian los vecinos o la ciudadanía en el caso de Collado pues hablaba de una realidad aplastante como es la privatización de sanidad pública, que lo estamos viviendo todos y cuyos efectos se ven en Jerez, en los problemas continuos en el Hospital o en el cierre de los centros de salud”.

Carmen Collado por su parte, ha agradecido el apoyo “en momentos tan duros vividos” y se ha sumado a la crítica por “una gestión marcados por el sectarismo político, que no cuenta con una estrategia provincial para desarrollar con los sectores económicos y con los alcaldes y alcaldesas, no solo los del PP o La Línea 100x100”.

“La presidenta jerezana presume de gestión pero solo sigue los programas que ya se venía haciendo desde el PSOE”, asegura Collado, que señala al Plan de Turismo “que no aporta nada nuevo”.

“Vendían como una novedad la Oficina de Atención a las Alcaldías pero es un mero anuncio propagandístico, no está haciendo nada y así lo perciben nuestros alcaldes porque su único objetivo es desprenderse de La Línea 100x100 para el próximo mandato y por eso son solo una sucursal del PP”, explica añadiendo que "Valcárcel era un proyecto se ha quedado en nada, muy importante para la UCA con 25 millones de presupuesto. Siguiendo la línea de la Junta, la Diputación no apuesta ni defiende la universidad pública".

Respecto al problema de la vivienda, ha advertido de que “Diputación tiene un gran presupuesto al haber sido beneficiada por los PGE con un incremento de más de 60 millones que ha recibido y no hace nada por la vivienda teniendo capacidad presupuestaria para actuar en municipios pequeños”.

Sobre Ifeca, Collado apunta que “no entendemos por qué ha dejado atrás el proyecto, ya que estaría muy avanzado si se hubiera comenzado como estaba previsto por el anterior gobierno socialista, con un presupuesto de 4 millones para la ciudad de Jerez para una reforma integral y convertirlo en el Palacio de Congresos Lola Flores. Dice que lo están trabajando pero no se sabe nada, es importante para Jerez y para toda la provincia. Lo ha dejado morir porque era un proyecto del PSOE, siendo jerezana no se entiende en absoluto”, apostilla.

Laura Álvarez ha puesto el foco en dos cuestiones: de un lado, la falta de atención a los municipios de menos de 20.000 habitantes y por otro, el reparto discriminatorio de las subvenciones nominativas que están para cuestiones sobrevenidas. “Llevamos dos años de gestión de una presidenta del Partido Popular donde se han repartido 60 millones de euros sin ningún tipo de criterio objetivo que podamos entender, el 82 por ciento ha ido para poblaciones de más de 20.000 habitantes”, ha apuntado para recalcar que “el 93 por ciento va dirigido a poblaciones en las que gobierna el PP y la Línea 100X100”.

Sobre las subvenciones nominativas, Álvarez ha recriminado que se incluyan cosas como atender los gastos de una feria de un pueblo cuando es algo que todos los municipios presupuestan. “Hay feria en todos los pueblos de la provincia de Cádiz, que me expliquen por qué la presidenta de Diputación de Cádiz paga los gastos de iluminación a un pueblo y por qué no se los paga a otro pueblo cuando es un gasto que debe estar atendido en un presupuesto ordinario de esa población”, ha citado como ejemplo para afear que “lo hace porque es una población gobernada por el PP y cuando se gestiona el dinero público sin un criterio objetivo, están trabajando con otras intenciones pero por desgracia es lo que está haciendo el Partido Popular en la Diputación de Cádiz y nosotros no compartimos esa forma de gestionar el dinero público”.