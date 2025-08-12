El PSOE de Jerez: "Los trenes son la excusa de la alcaldesa para tapar el caos en los autobuses”

El PSOE de Jerez ha respondido a las declaraciones de la alcaldesa, María José García-Pelayo, sobre los problemas ferroviarios, acusándola de "utilizar los trenes como una cortina de humo para desviar la atención del verdadero caos que sufren a diario los jerezanos: el transporte urbano por autobuses".

José Carlos Ramos, vicesecretario general del PSOE de Jerez, ha sido claro, “debe de ser muy cómodo hablar de trenes cuando viaja constantemente a Madrid. El problema es que, mientras ella disfruta de sus billetes de ida y vuelta, los vecinos de Jerez siguen esperando un autobús que no llega. Y no porque llegan tarde… sino porque directamente no pasa.”

El PSOE de Jerez considera que la estrategia del PP es clara: "hablar mucho de lo que no es su competencia para que nadie mire su gestión municipal. Ahora resulta que la alcaldesa se nos ha convertido en ministra de Transportes. Lo que pasa es que, en vez de ocuparse de los trenes, debería coger el volante de los autobuses municipales y poner orden en este desastre”, insiste Ramos.

“Resulta llamativo que la señora alcaldesa se rasgue ahora las vestiduras por los trenes, cuando el desastre del transporte urbano de autobuses en Jerez es responsabilidad exclusiva de su mala gestión. Los jerezanos sí padecen su dejadez cada día, cuando tienen que esperar autobuses que no llegan, líneas que no funcionan y un servicio que ha empeorado notablemente bajo su mandato”, ha señalado Ramos.

El dirigente socialista ha recalcado que la "preocupación repentina de la alcaldesa por los trenes tiene un motivo evidente: se nota que la señora alcaldesa está más pendiente de su agenda nacional que de resolver los problemas del día a día en Jerez. Le pedimos que se dedique a trabajar más por nuestra ciudad y menos a buscar titulares para tapar su gestión deficiente”.

La formación socialista concluye reclamando que el Gobierno local "deje de buscar enemigos en Madrid y se dedique a trabajar en Jerez. No necesitamos más discursos sobre trenes, necesitamos que los autobuses lleguen, funcionen y no se averíen a mitad de trayecto, un día sí y otro también. Los jerezanos no viajan todos los días a Madrid, pero sí dependen del transporte urbano de autobuses. Ahí está su obligación y esta debe ser su principal preocupación.”

El PSOE de Jerez concluye exigiendo que el Gobierno local "se centre de inmediato en garantizar un transporte público de autobuses digno, accesible y eficaz para todos los jerezanos, y que deje de utilizar asuntos ajenos a sus competencias como excusa para desviar la atención de su responsabilidad directa".