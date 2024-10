El PSOE de Jerez insiste en los problemas de habitabilidad de las viviendas de la Plaza Padre José María de Lara

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Jerez reclamará, mediante una proposición en la próxima sesión ordinaria de Pleno, "que la Junta de Andalucía asuma sus responsabilidades en materia de vivienda y solucione la situación de falta de habitabilidad que está sufriendo el vecindario de la plaza Padre José María de Lara".

Sobre este tema se pronuncia la concejala del Grupo Municipal Socialista, Ana Hérica Ramos: “Pasan los meses y hasta los años y las familias de esta barriada de la Zona Sur siguen teniendo problemas de humedades, inundaciones por el estancamiento del agua y falta de condiciones de habitabilidad en sus viviendas. Hay familias que residen en estas viviendas de la Junta de Andalucía en la plaza Padre José María de Lara, que están sufriendo problemas de salud, con afecciones respiratorias, reuma, etc. y ni la Junta de Andalucía ni el Ayuntamiento de Jerez han iniciado ningún procedimiento que solucione esta situación”.

“Por tercera vez", continúa Ana Hérica Ramos, "llevamos este asunto al Pleno Municipal. Lo hicimos en febrero de 2022, en mayo de 2024 y ahora en octubre, cuando ya han llegado las primeras lluvias del otoño y los problemas de humedades se agravan. Moreno Bonilla lleva ya seis años en el gobierno de la Junta y no han aportado la solución de subsanar estas deficiencias. La Junta de Andalucía está ignorando a las y los vecinos de la Zona Sur y al Pleno de la ciudad de Jerez, que por tres veces le ha instado de forma unánime a solucionar el problema, y a proporcionar una alternativa de vivienda mientras se acomete la debida reforma”.

“Ya sabemos lo que ocurrirá en el Pleno. Habrá buenas palabras, sonrisa, abrazos e incluso aplausos, pero no es esto lo que necesitan las familias de la barriada padre José María de Lara que cada día duermen entre paredes y techos resquebrajados y llenos de humedades. Esperamos que el Partido Popular, que gobierna en la Junta y en el Ayuntamiento, sea capaz de ir más allá de los discursos de conveniencia de Pelayo y que se impliquen en la recuperación de estas viviendas.”, añade la concejala socialista.

“Nuestra obligación, desde la oposición, es ser un altavoz de las familias de la Zona Sur de Jerez, que tienen voz propia, reivindicaciones legítimas y exigir a las administraciones competentes, en este caso gobernadas por el Partido Popular, que aporten información y soluciones. La Junta de Andalucía no ha hecho absolutamente nada para subsanar las deficiencias, no ha dado soluciones de habitabilidad a estos vecinos y no les trasladan ningún tipo de información. Reclamamos más compromiso al gobierno de Pelayo, que en este asunto se está poniendo de perfil, quizá para no incomodar a sus compañeros del Partido Popular en la Junta de Andalucía.” concluye la concejala del Grupo Municipal Socialista, Ana Hérica Ramos.