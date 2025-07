PSOE: "El PP propone solo la confrontación y el PSOE soluciones para el problema de la vivienda en Jerez"

El PSOE de Jerez "lamenta profundamente que el Partido Popular, con la alcaldesa María José García-Pelayo a la cabeza, continúe instalando el debate de la vivienda en la confrontación política, en lugar de asumir con seriedad el grave problema de acceso a la vivienda que viven miles de familias en nuestra ciudad. El PP solo propone confrontación. El PSOE, soluciones. Lo que no puede ser es que sigan vendiendo humo mientras las familias trabajadoras no pueden pagar ni 700 euros de alquiler ni mucho menos 180.000 o 240.000 euros por una vivienda”, ha denunciado José Antonio Díaz, secretario general del PSOE de Jerez.

Desde el PSOE se señala que "los hechos son claros: hoy en Jerez muchas familias no pueden acceder a una vivienda asequible, ni en régimen de compra ni en alquiler. Considerar que el problema está resuelto por conceder licencias de viviendas de 240.000 euros es una burla a la ciudadanía. La alcaldesa no se entera o no quiere enterarse de que hay jerezanos que no pueden pagar 180.000 euros en una vivienda de VPO ni por una vivienda de renta libre. Mientras tanto, el gobierno de Pelayo pierde fondos europeos que estaban destinados precisamente a construir viviendas asequibles”, ha criticado Díaz.

En este sentido, el PSOE de Jerez recuerda que "el Partido Popular votó en contra de los 7.000 millones de euros del Gobierno de España destinados a la construcción de viviendas, es normal que la alcaldesa esté avergonzada porque también le dio al botón para tumbar una oportunidad única para el desarrollo de viviendas asequibles en Jerez. El PP de Pelayo dice que ya está todo aprobado. Falso. Si es así, ¿por qué no lo están aplicando? ¿Dónde están la cesión de suelo municipal para viviendas asequibles para quienes hoy no pueden pagar un alquiler de 800 euros? La realidad es que no hay voluntad política por parte del gobierno de Pelayo para resolver el problema”, ha añadido el líder socialista.

Desde el PSOE se insiste en que "no entrarán en una guerra de siglas, sino que continuarán haciendo propuestas útiles, fiscalizando la inacción del gobierno local y defendiendo a quienes sienten que en Jerez solo se construye para unos pocos. El PSOE de Jerez apuesta por una colaboración real entre administraciones y el sector privado. Proponemos movilizar suelo municipal con garantías de precio justo y asequible y aplicar de manera efectiva los fondos europeos y mecanismos de financiación estatal para viviendas en ré-gimen de alquiler asequible”, ha afirmado Díaz.

Finalmente, el secretario general ha sido tajante: “Jerez no puede esperar ni un minuto más. Si el PSOE gobernara en esta ciudad, hoy estaríamos aprovechando cada euro de los fondos europeos para construir viviendas que de verdad estén al alcance de las familias jerezanas”.