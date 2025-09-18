El PSOE propone la municipalización del servicio de ORA en Jerez

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Antonio Díaz, ha anunciado que el PSOE propondrá la municipalización del servicio de Ordenación y Regulación de Aparcamientos (ORA), cuyo contrato finaliza próximamente. “Se trata de una oportunidad única para transformar y mejorar un servicio clave en la gestión de la movilidad urbana del centro de Jerez”, ha señalado Díaz, quien ha subrayado que “la propuesta socialista busca dar un paso decisivo hacia una estrategia de movilidad sostenible y adaptada a las necesidades de la ciudadanía de Jerez”.

Desde el PSOE se defiende que "el Ayuntamiento está en condiciones de asumir la gestión directa de este servicio, dado que es rentable y cuenta con una plantilla de 19 trabajadores y trabajadoras que verían mejoradas sus condiciones laborales y salariales mediante su incorporación a la plantilla municipal".

En palabras del portavoz socialista, “Pproponemos un proyecto de rescate municipal que no solo garantizaría la continuidad de este servicio, sino que lo convertiría en una herramienta fundamental para ordenar el estacionamiento, hacerlo más asequible y generar beneficios sociales y económicos para la ciudad”.

La propuesta socialista contempla "varias medidas de gran impacto en la vida cotidiana de la ciudadanía. En primer lugar, plantea incrementar el número de plazas de estacionamiento para residentes en el centro histórico, especial-mente en la zona de intramuros, con el fin de facilitar la repoblación y la llegada de nuevos vecinos. Asimismo, se propone que los sábados se conviertan en jornada libre de zona azul, una medida destinada a incentivar la afluencia de visitantes y turistas, lo que supondría un impulso directo al comercio y la restauración del centro. Otro aspecto esencial es la incorporación de los trabajadores y trabajadoras del ORA a la plantilla municipal, lo que supondría una mejora de sus condiciones laborales y salariales y les aportaría mayor estabilidad".

Finalmente, el PSOE defiende que "el rescate del servicio permitiría ofrecer un estacionamiento más ordenado y asequible, garantizando un modelo de movilidad urbana más equilibrado y sostenible para la ciudad". Díaz ha concluido señalando que “esperamos que el gobierno de Pelayo se tome en serio esta iniciativa, que no es solo una propuesta del PSOE, sino una demanda ciudadana. La llevaremos al pleno municipal y reclamaremos que se actúe con responsabilidad y visión de futuro”.