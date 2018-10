El instituto Asta Regia abre mañana sus puertas tras un nuevo tratamiento contra las pulgas

Esta situación llevó al alumnado a protestar el pasado 25 de octubre a las puertas del centro educativo por esta presunta plaga de pulgas. Los estudiantes aseguraron que las picaduras de las pulgas no habían cesado pese a la fumigación, de ahí que el alumnado que cursa los ciclos formativos en horario vespertino se concentrase a las puertas del IES a protestar y pedir una solución a esta incómoda situación.

"Todas las inspecciones han salido negativas, no hay pulgas en el centro . No hemos encontrado nada. Tras 12 horas de este tratamiento, el centro puede abrir las puertas", han declarado desde la empresa. El Ayuntamiento también ha comunicado que ha instado al propietario de otro solar junto al IES a que actúe, así como que "durante este puente –el centro tiene festivo el 1 y 2 de noviembre– se va a fumigar el solar que es propiedad del Ayuntamiento".

De esta forma, Pescont 3 ha vuelto a actuar hoy por la mañana en el Asta Regia y tras cinco inspecciones durante todo este tiempo, "no se ha detectado ningún foco de insectos". Aún así, la empresa especialista ha realizado esta termonebulización como "actuación preventiva".

La empresa Pescont 3 ha realizado esta mañana en el instituto Asta Regia una termonebulización como "acción preventiva" al no encontrar ningún foco de pulgas , motivo por el que el centro educativo ha permanecido hoy cerrado ante las denuncias de alumnos. Además, el Ayuntamiento ha informado que se ha procedido a desbrozar y limpiar un solar contiguo al instituto ante las críticas por una colonia de gatos.

"Volvemos a la caza de brujas", critican desde la Plataforma de Bienestar Felino de la provincia

Desde la Plataforma de Bienestar Felino de la provincia, Ana Heras critica que "en 2013 se denunció a bombo y platillo que una colonia de gatos de la zona Sur había contaminado de pulgas las instalaciones de un centro educativo. Medio Ambiente, atendiendo al clamor popular, intervino con los medios a su alcance en aquel momento. El resultado, decenas de gatos fueron a dar con sus huesos en una fría jaula de la que no saldrían vivos".

"Seis años después de aquella plaga de pulgas supuestamente causada por una colonia de gatos, y digo supuestamente a sabiendas de que con el tiempo se descubrió cuál era la verdadera fuente... Vuelven las pulgas y volvemos a la caza de brujas. La culpa, a la colonia de gatos", señaló Heras. "Por desgracia el Asta Regia no es el único centro con una colonia de gatos en las proximidades y en ninguno más hay pulgas. 'Llegar al instituto de forma vehiculada' también puede significar que alguien las trae en la ropa o el calzado. No sería el primer caso", subrayaron desde la plataforma.