Los 'guardas' que cuidan y protegen a los gatos callejeros

La Asociación para la Protección de la Colonia Felina de Torrox, mediante un proyecto de gestión integral, persigue favorecer el bienestar de los gatos ofreciendo las atenciones necesarias en cuanto al trato, salud e higiene, cuidado y protección. Para ello tiene campañas de castración para controlar el crecimiento de la colonia -gracias a veterinarios que colaboran con el colectivo-, así como campañas de acogida y adopción que permitan ir sacando poco a poco a los animales de la zona con el objetivo último de hacer desaparecer la colonia de forma natural y sin sacrificio animal.

La entidad comenzó en 2016 a desarrollar en Torrox el mismo proyecto que se estaba ejecutando con mucho éxito en ciudades como Zaragoza, y en este año y medio los resultados en la laguna respaldan con creces el trabajo: 150 gatos callejeros castrados en la zona y asesoramiento a 103 familias.

"Decidimos presentar el proyecto al Ayuntamiento al año de empezar, que era una memoria del trabajo que llevábamos realizando y con cifras", cuenta Rebeca Gascón, presidenta de la asociación, quien subraya que la labor que realiza la entidad "redunda en beneficio de toda la comunidad". Además de esterilizar a los felinos mediante el programa/proyecto CES-R (capturar-esterilizar-soltar-retonar), también limpian, desinfectan la zona, así como desparasitan interna y externamente a todos los gatos. "Promovemos la 'alimentación controlada' mediante pienso seco en cantidades correctas, y de esta manera evitamos que la falta de higiene y la proliferación de enfermedades afecten al vecindario", añade.

La asociación calcula que en Jerez hay "como mínimo" 2.000 gatos callejeros y ante esta situación elaboraron el proyecto que ya tiene el gobierno local en su mesa. El programa CES-R "se reconoce como el mejor método de controlar el crecimiento de una colonia felina y las campañas de acogida y adopción que llevamos a cabo permiten ir sacando poco a poco a los animales de la zona con el objetivo último reducir al máximo el número de habitantes de la colonia de forma ética y natural y, por supuesto, sin sacrificio animal", remarcan en el documento entregado al Ayuntamiento.

Precisamente el colectivo hace hincapié en que si Jerez es un municipio con la bandera de 'sacrificio cero', "no se puede permitir que los gatos que se capturan y llevan a la perrera se 'dejen morir'. Necesitamos la implicación real del Ayuntamiento para trabajar y evitar sacrificios".

Durante este año han mantenido varias reuniones con técnicos de Medio Ambiente para ir trabajando en el proyecto, y el pasado 29 de agosto el Ayuntamiento informó de que el Gobierno local "dará un paso más para el control sanitario de las colonias de gatos y su esterilización, con una dotación de 10.000 euros que viene recogida en los presupuestos municipales".

"Hasta que no se cambie una ordenanza municipal y se nos dé la oportunidad legal de trabajar, no podemos actuar donde queramos -en referencia al entorno de la calle Circo, un punto 'negro'-. Además, yo puedo esterilizar con el dinero de la asociación a los gatos, pero si después se los llevan a la perrera y en diez días mueren..., así no se puede trabajar. Para que el sacrificio cero sea real, hay que tomar medidas", subraya Gascón.

Para conseguir los objetivos de este plan, la asociación prevé desarrollar diferentes actividades enmarcadas en tres líneas de trabajo principales: control de la colonia (censo, CES, limpieza, higiene, atención veterinaria, control de enfermedades); gestión de adopciones de los gatos sociables; y por último, "pero no por ello menos importante", hay que trabajar en la concienciación y educación ciudadana.